La Junta redobla la presión sobre Vox con medio millón de euros para familias numerosas Elías Bendodo / E. P. El bipartito confía en un acuerdo 'in extremis' sobre el Presupuesto que incluiría la foto con Cs | Bendodo desvincula la negociación de las cuentas andaluzas con los pactos de la derecha en Madrid MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA Martes, 11 junio 2019, 15:04

El Gobierno de la Junta confía en llegar a un acuerdo con Vox para que retire la enmienda a la totalidad del proyecto de ley del Presupuesto de 2019 antes de la votación mañana en el Pleno del Parlamento, aunque no se descarta que este se produzca minutos antes de comenzar la sesión a las 16.00 horas de este miércoles. Hasta entonces, el ejecutivo trabajará «a destajo», con «discreción» y «al máximo nivel», con la «implicación» tanto del presidente, Juanma Moreno, como del vicepresidente, Juan Marín, para que Andalucía tenga los primeros presupuestos no socialistas que garanticen el buen momento de crecimiento económico de esta Comunidad, ha explicado el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Este ha aprobado una partida de 528.789 euros para un plan de choque que agilice los trámites colapsados del carné de familia numerosa. El dinero servirá para la contratación de 24 profesionales para acelerar los títulos que dan acceso a ventajas económicas en los partos múltiples. El Gobierno no ha ligado esta medida, no contemplada en principio en el orden del día, con las presiones a Vox, pero la política de familia en general es una de las banderas del partido ultraconservador.

Bendodo ha insistido en que las conversaciones las lidera el consejero de Hacienda, Juan Bravo, y su equipo, pero ante la pregunta de los periodistas si habrá cesión a la exigencia de Vox de que Cs también se siente en la mesa de negociación, el portavoz ha respondido en dos ocasiones: «No sería la primera vez que Cs se sienta a hablar con Vox», aludiendo al pacto sobre la renovación de los órganos de dirección de la RTVA en los que Marín negoció con el partido de Abascal en persona. Desde el Ejecutivo no se descarta una foto de Marín con el líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, antes del Pleno, aunque nadie confirma este extremo.

Bendodo ha subrayado en que no hay diferencias en el seno del Gobierno sobre las conversaciones con Vox sobre el Presupuesto y los dos partidos «reman con la misma intensidad y en la misma dirección» como «un solo gobierno».

Bendodo también ha sido rotundo al desvincular la negociación andaluza sobre el Presupuesto con los pactos de la derecha en Madrid. «Son dos cosas distintas que no conviene mezclar», ha afirmado casi al mismo tiempo que se conocía el acuerdo para la constitución de la Mesa de la Asamblea de Madrid entre PP, Cs y Vox.

Bendodo ha intensificado la presión a Vox apelando a que sin unas nuevas cuentas públicas no solo se pondría en peligro la estabilidad política y económica de Andalucía, sino que también se pueden «truncar las ansias de cambio» que los tres partidos decidieron acometer en Andalucía el pasado diciembre. «La mejor forma para llevar a cabo ese cambio y el mejor mensaje de estabilidad es un Presupuesto», ha expresado. El portavoz ha remarcado que el ejecutivo cumplirá los 37 puntos acordados en el acuerdo de investidura con el partido de Abascal, para los que, ha subrayado, «hay cuatro años por delante». «El acuerdo ya se está cumpliendo», ha remarcado con el enunciado de todas las medidas.

Para presionar a Vox, Bendodo ha recordado a este partido que sin presupuesto no se podría continuar con los planes de choque para acortar las listas de espera sanitarias y de dependencia, la tarifa plana a los autónomos y el contrato de 18.000 profesionales de la sanidad este verano.