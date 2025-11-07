La Junta recalca su «compromiso» con los agricultores y ganaderos afectados por las danas con la concesión de ayudas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha incidido este viernes en el «compromiso» adoptado ... por el Gobierno andaluz con los agricultores y ganaderos que sufrieron pérdidas por las danas que afectaron a sus explotaciones durante el otoño de 2024 mediante la concesión de ayudas.

«Ojalá que el dinero sirva para paliar la difícil situación que los fenómenos meteorológicos causaron en aquella época», ha manifestado el consejero en declaraciones a los medios en la Universidad de Almería, donde se ha referido a los casi 33,5 millones de euros que se destinarán a 1.024 beneficiarios que cumplen los requisitos.

Los incentivos articulados a través de Fondos Feader contribuirá a paliar las consecuencias sufridas por «tantos agricultores en toda Andalucía y, en particular, en Almería como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos que tanto daño hicieron», según ha observado Fernández-Pacheco ante los 582 beneficiarios provisionales de Almería a quienes corresponden ayudas por 22,4 millones de euros.

El listado provisional de esta convocatoria de ayudas ya se ha publicado en la página web de la Consejería de Agricultura (https://lajunta.es/620aa) con los 1.024 beneficiarios que actualmente cumplen los requisitos establecidos en las bases reguladoras por un importe total de 33.484.813,32 euros.

El documento, en fase de alegaciones, contempla otras 1.452 solicitudes desestimadas de manera provisional correspondientes a titulares de explotaciones agrarias. No obstante, aún podría sumarse al listado de ayudas concedidas tras solucionar incumplimientos leves de las exigencias requeridas.

Por provincias, Almería reúne un total de 582 beneficiarios provisionales con ayudas por 22,4 millones euros; Cádiz, con un total de 207 expedientes con ayudas por 5,5 millones de euros; Córdoba, con un total de 35 beneficiarios por casi 1,2 millones de euros; Granada, con un total de 8 expedientes por 99.093 de euros; Málaga, con 28 beneficiarios por un total de 452.994 euros y Sevilla con 164 titulares provisionales por 3,8 millones de euros en subvenciones según la resolución inicial.

Tras esta publicación, los interesados puedan presentar alegaciones y subsanar incidencias que les impiden acceder a las ayudas en un plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente propuesta a través de la siguiente dirección: https://l1nq.com/aPTOY.

Desde la Consejería se estima que más de 1.450

Estas ayudas, que se enmarcan dentro de la 'Medida 23' del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2022, tienen el objetivo de ayudar a los productores a afrontar problemas de liquidez que ponen en peligro la continuidad de la actividad agrícola, ganadera y forestal. Con el objetivo de ayudar al sector primario, la Junta de Andalucía ha aprobado tres convocatorias de ayudas destinadas a agricultores y ganaderos andaluces especialmente afectados por desastres naturales como la sequía, la lengua azul y los temporales registrados a finales de 2024 y principios de 2025.