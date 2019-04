La Junta pide a la Audiencia de Sevilla que revoque el archivo de la causa matriz de los ERE Los ex presidentes Manuel Chaves (4d), y José Antonio Griñán (3d), y los ex consejeros Gaspar Zarrías (2d), y José Antonio Viera (d), durante el juicio en el que estan encausados por el caso de los ERE. / EFE El Gobierno andaluz ya calificó de «prematura» la decisión de la jueza Núñez porque existen ayudas aún no investigadas EFE SEVILLA. Domingo, 14 abril 2019, 01:31

La Junta de Andalucía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla que revoque la decisión de la jueza María Núñez de archivar la causa matriz del caso de los ERE, una decisión que hace unos meses ya calificó de «prematura». El recurso de apelación presentado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, se dirige contra el auto del 27 de marzo de este año, que a su vez desestimó el recurso de reforma interpuesto por el Gobierno andaluz contra el archivo del caso que se produjo en diciembre de 2018.

En escrito de la Junta señala que el auto recurrido «vulnera los derechos de la Junta, que ejerce la acusación particular», porque podría verse «perjudicada por los fondos públicos indiciariamente malversados». El representante de la Junta también recuerda que existen «ayudas aún no investigadas y, en consecuencia, piezas no abiertas».

El auto de la magistrada, añade la Junta, ordena la apertura de esas piezas, pero «ello no soluciona por completo el problema», ya que, «de acuerdo con la división de la causa matriz» ordenada el 30 de julio y el 9 de noviembre de 2015, «aún existen ayudas distintas de las enunciadas en el recurso de reforma» para las que «no hay pieza separada».

Además, «la mera incoación de piezas no sirve para nada si, previamente en las diligencias previas o simultáneamente a su incoación, no se acuerda la llamada al procedimiento de las personas respecto de las que existan indicios de acuerdo con la documental que consta, toda vez que no se vería interrumpida la prescripción», prosigue el recurso. La Junta también explica que las piezas de responsabilidad civil todavía abiertas «deben llevarse a la pieza separada correspondiente».

Aun elogiando al juzgado por abrir nuevas diligencias, 25 en concreto, el Gobierno autonómico cree que el cierre de la pieza matriz «no puede producirse hasta que todas y cada una de las ayudas a ellas incorporadas estén siendo investigadas en su correspondiente pieza separada, sin que para ello haya de esperarse a la existencia de atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)». En el auto ahora recurrido por la Junta, la jueza Núñez argumentó que «en absoluto resulta prematuro» cerrar el caso porque «no existe ningún hecho que investigar después de más de seis años».