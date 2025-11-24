Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Sanz saluda al presidente del Parlamento y exconsejero de Salud, Jesús Aguirre. María José López / Europa

La Junta mantiene el requerimiento a Amama y advierte de que no se puede engañar a la Administración

El consejero de Sanidad insiste en que esa información, si existe, debe ser entregada

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:47

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, no parece dispuesto a dar por cerrada la discrepancia abierto por la Amama en relación con el número de ... mujeres afectadas por los fallos en el programa del cribado de cáncer de mama. En una intervención en un foro en Sevilla, Sanz insistió este lunes en que seguirá reclamando a la asociación la entrega de los datos en su poder sobre las pacientes con diagnósticos no concluyentes a las que no se informó en su momento de los resultados de las primeras mamografías ni se les citó para que se sometieran a pruebas complementarias.

