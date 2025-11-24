La Junta mantiene el requerimiento a Amama y advierte de que no se puede engañar a la Administración

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, no parece dispuesto a dar por cerrada la discrepancia abierto por la Amama en relación con el número de ... mujeres afectadas por los fallos en el programa del cribado de cáncer de mama. En una intervención en un foro en Sevilla, Sanz insistió este lunes en que seguirá reclamando a la asociación la entrega de los datos en su poder sobre las pacientes con diagnósticos no concluyentes a las que no se informó en su momento de los resultados de las primeras mamografías ni se les citó para que se sometieran a pruebas complementarias.

Tras saltar el caso, y después de hacer un relevo en todas las provincias, la Consejería informó de que el número de mujeres en esa situación eran 2.317, casi el 90 por ciento concentradas en Sevilla, pero la asociación cuestionó ese número y aseguró que las afectadas eran, al menos, 4.000. La Junta pidió entonces que se le trasladaran esos datos para poder contrastarlos y, en su caso, atender a las mujeres perjudicadas, pero Amama se negó, postura que mantuvo después de que la Consejería enviara un requerimiento reclamando la información.

La presidenta de Amama matizó la semana pasada que no se trataba de 4.000 pacientes afectadas, sino que ese era el número de llamadas que se habían recibido en la asociación por parte de mujeres que reclamaban información, pero se mantuvo en su postura de no admitir las cifras oficiales.

96 por ciento atendidas

Este lunes, Sanz avisó que la Administración seguirá reclamando los datos que la asociación dice poseer y que no concuerdan con la cifra de 2.317 mujeres que la Junta tiene acotadas como afectadas, de las que un 96 por ciento ya han sido atendidas.

El consejero advirtió de las normas en vigor, tanto a Ley de Salud Pública de Andalucía como la de Procedimiento administrativo, obligan a facilitar esos datos a la administración. «La Ley obliga a dar los datos por dos razones. Uno, para no generar alarma social y dos, por salud pública, es decir, por la obligación de que podamos atender a las mujeres, si existieran. Con estas dos leyes, no puede haber subterfugio, pero, sobre todo, no se puede engañar a la Administración», dijo durante su intervención en el foro.

«¡Válgame Dios! No es lo mismo 4.000 mujeres afectadas que 4.000 llamadas», exclamó Sanz

Aunque aseguró que su intención no es la de polemizar por Amama, recordó el requerimiento realizado a la asociación. «Esta entidad habla de que hay 4.000 mujeres afectadas a las que no estamos atendiendo. Y la contestación al requerimiento es, ¡ah!, no eran 4.000 mujeres afectadas, eran 4.000 llamadas que habían hecho... ¡Válgame Dios! No es lo mismo 4.000 mujeres afectadas que 4.000 llamadas», exclamó el consejero.

Reclamo

Sanz fue preguntado sobre los pasos que tomará la Junta tras la negativa de Amama a entregar esa supuesta información aludiendo a la protección de datos y señaló que se la va a seguir requiriendo y se continuará planteando la exigencia de que poder contar con esos datos. «Pero, bueno –dijo–, ya hemos visto que lo que eran 4.000 mujeres afectadas que no tenía el sistema, resulta que eran llamadas telefónicas. Aun así, lógicamente, vamos a seguir reclamando toda la información».

En un tono muy crítico, Sanz se preguntó: «¿De verdad con esto se puede jugar?».

Sobre la supuesta desaparición y manipulación de pruebas de diagnósticos del cribado –extremo que Amama ha denunciado en la Fiscalía Superior de Andalucía–, el consejero aseguró que es imposible, ya que todo queda grabado y cualquier profesional sanitario que se introduce en el sistema queda registrado. «Necesita una autorización donde nadie puede entrar. Ni siquiera el profesional, aunque sea un profesional sanitario que tenga las contraseñas, puede entrar porque se va a ver que está entrando y queda grabado durante años y años. ¿Pero de qué siglo están hablando? ¿Del siglo XVIII o del siglo XXI?».