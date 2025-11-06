Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iniciada la renovación del firme de la carretera de Otura a La Malahá para mejorar el acceso a CITAI Junta de Andalucía

La Junta inicia la renovación del firme de la carretera de Otura a La Malahá para mejorar el acceso a CITAI

Rocío Díaz visita las obras, que cuentan con una inversión de 1,5 millones de euros dentro del Plan de Asfaltado para la provincia

C. L.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:51

Comenta

La Junta de Andalucía ha iniciado hoy las obras de renovación del firme de la carretera entre Otura y La Malahá (A-385) para mejorar ... los accesos a la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación de Escúzar (CITAI). La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado el inicio de los trabajos en un tramo de cuatro kilómetros que ha sufrido un mayor desgaste debido al aumento del tráfico pesado de entrada al parque tecnológico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  4. 4 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  5. 5

    El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  8. 8

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  9. 9

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  10. 10

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta inicia la renovación del firme de la carretera de Otura a La Malahá para mejorar el acceso a CITAI

La Junta inicia la renovación del firme de la carretera de Otura a La Malahá para mejorar el acceso a CITAI