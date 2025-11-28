La Junta incauta en Mercasevilla más de una tonelada de productos pesqueros sin garantías de consumo

La Junta de Andalucía, a través de efectivos de la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), ha incautado ... en las instalaciones de Mercasevilla más de 1.000 kilogramos de productos pesqueros (atún, merluza, salmonetes, lenguados y ostras, entre otros) durante una operación conjunta con agentes del Seprona de la Guardia Civil.

La operación tuvo lugar a principios de noviembre y fueron decomisados, concretamente, 454 kilogramos de Thunnus thynnus (atún rojo); 69 kilogramos de Mullus barbatus (salmonete de fango); 100 kilogramos de Solea solea (lenguado europeo); 168 kilogramos de Macruronus magellanicus (merluza patagónica) y 276 kilogramos de Merluccius Merluccius (merluza), entre las especies más destacadas. Estos productos incumplían la normativa vigente para su comercialización al no disponer de los documentos de trazabilidad correspondientes que acreditasen su procedencia e identificación y, por tanto, garantizasen su seguridad alimentaria. Además, en el caso de la merluza incautada se trataba de ejemplares inmaduros, ya que no poseían la talla mínima de referencia autorizada para su captura.

La mercancía decomisada fue precintada y depositada en una cámara de intervenciones de Mercasevilla, a la espera del dictamen y evaluación por parte del Servicio de Salud (Inspección Veterinaria) para poder acreditar su idoneidad para el consumo humano y poder trasladarla al Banco de Alimentos.

El objetivo fundamental de este tipo de actuaciones es garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera vigente en lo relativo a la línea de comercialización según especifica el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap). Los hechos descritos pueden suponer incumplimiento de la legislación vigente, estando tipificados como infracciones graves que conllevan sanciones conforme a dicha normativa.

La actuación llevada a cabo pone de manifiesto, entre otras cuestiones, el compromiso de la Junta de Andalucía con el cumplimiento de un sistema de trazabilidad de los productos pesqueros en toda la cadena de comercialización que garantice la seguridad alimentaria mediante una información clara y detallada al consumidor. Asimismo, refleja la importancia del control y vigilancia llevados a cabo por la Inspección Pesquera para preservar la seguridad alimentaria de los consumidores y combatir las actividades ilegales que comprometen la biodiversidad de nuestros mares y océanos.