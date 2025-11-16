Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Medina Azahara en Córdoba, último monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. EFE

La Junta impulsa una ley para reforzarla protección del patrimonio cultural

La nueva normapotencia la investigación y divulgación delgran legado histórico, cultural y artísticode la región

José Luis Piedra

Sevilla

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:11

Andalucía contará con una nueva Ley de Patrimonio Cultural que renovará el marco jurídico de la comunidad autónoma en este ámbito y que tendrá como ... objetivo garantizar su tutela, protección, conservación, enriquecimiento, investigación y difusión. La norma ha sido aprobada por el Gobierno andaluz, que la ha remitido ya al Parlamento para su debate y tramitación antes de su luz verde definitiva. La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, puso de relieve que el texto «garantiza el acceso a la cultura mediante la investigación, la difusión del patrimonio, a la vez que vela por la adecuada tutela del patrimonio y su protección para su transmisión a las generaciones venidas». La ley incorpora relevantes cambios normativos, jurisprudenciales, culturales que se han ido produciendo en los último años a nivel nacional e internacional en materia de patrimonio, lo que hacía necesario actualizar la actual ley de 2017.

