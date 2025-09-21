La Junta impulsa una ley para fomentar el desarrollo de los espacios productivos

El Gobierno andaluz ha remitido ya al Parlamento el proyecto de Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria en Andalucía (LEPA), una ... norma que busca impulsar los polígonos industriales de la comunidad a través de su mejora y modernización, tanto en infraestructuras como en servicios y facilitar para la implantación de industria para crear actividad y empleo.

Según el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, «esta nueva norma pretende acabar con la visión extendida de que los polígonos, en una gran mayoría, no se adecuan a las necesidades actuales del sector industrial y que adolecen de instrumentos regulatorios, de planificación o de gestión para abordar su modernización y mantenimiento».

Todos estos planteamientos se abordan en esta ley mediante «un enfoque integral» que dará respuesta a las demandas de estos espacios. El proyecto inicia ahora su tramitación y debate parlamentaria y es la primera vez que estos espacios productivos alcanzan el mayor rango normativo.

Andalucía cuenta actualmente con 2.379 espacios productivos repartidos en más de 540 municipios andaluces que albergan a 46.500 empresas y 10.000 autónomos, el 16% del tejido empresarial andaluz y el 22% de los trabajadores, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Estos espacios aglutinan el 40% de los polígonos industriales que existen a nivel nacional. La futura ley no se limita a la mejora de los polígonos, sino que busca «llenarlos de industria», según el consejero.

Una de las medidas destacadas es la creación del 'Espacio Industrial Protegido', una figura que busca preservar «los espacios de alto valor industrial y de elevado impacto económico y social para el territorio donde se ubican y que se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales», afirmó Jorge Paradela.

Esta consideración conllevará ventajas como la agilidad en la tramitación de permisos, la preferencia para la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía (UAP) o el acceso a incentivos específicos.

Proyectos tractores

El texto incluye nuevas figuras para reforzar la atracción de inversiones a través de los 'Proyectos Tractores de la Industria', centrado en captar aquellas iniciativas que tengan un efecto arrastre para la economía local.

Además, se pondrán en marcha instrumentos para promover la planificación y el impulso de la mejora de los espacios como los planes directores; las oficinas locales de Espacios Productivos o el Gabinete Técnico de Espacios Productivos de Andalucía, junto a planes específicos de actuación e impulso de incentivos.

La ley apuesta por un modelo de gobernanza basado en la colaboración público-privada y en la cooperación entre la Junta y administración local para abordar la planificación, gestión y mejora de las infraestructuras y servicios, así como entre empresas para mejorar la coordinación, formación y colaboración. Para ello, recoge la figura de las 'Entidades de Gestión y Modernización de los Espacios Productivos'.

La norma contempla también herramientas para abordar uno de los problemas que limitan el crecimiento de estos enclaves como la disponibilidad de energía eléctrica. Para ello se hará un inventario de la capacidad de potencia en estos espacios, simplificando su tramitación y reserva de terrenos sus instalaciones.