El consejero de Industria, Jorge Paradela, y el director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google Iberia, Miguel Escassi, han firmado un protocolo general de actuación entre la Agencia Digital de Andalucía y Google. Junta de Andalucía

La Junta y Google sellan un acuerdo estratégico para impulsar la digitalización de Andalucía

El protocolo se centra en inteligencia artificial y nube, formación, ciberseguridad y emprendimiento digital

Europa Press

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:02

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google Iberia, Miguel Escassi, han firmado ... este jueves en Málaga un protocolo general de actuación entre la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y Google para el impulso a la transformación digital de Andalucía y la incorporación a la economía digital, que «consolida la apuesta estratégica de la comunidad por situarse a la vanguardia tecnológica del sur de Europa».

