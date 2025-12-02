Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la consejera Rocío Díaz, tras la aprobación de la nueva ley en el Parlamento. J. A.
Política andaluza

La Junta confía en la nueva ley para dar respuesta al grave problema de la vivienda en Andalucía

La norma, refrendada sólo con los votos del PP, pone el acento en aumentar la disposición de suelo para aumentar la oferta y conseguir que caigan los precios

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:07

Comenta

La Ley de Vivienda de Andalucía, una de las piezas legislativas clave de la presente legislatura, ya forma parte del cuerpo legal de la comunidad ... autónoma. El Pleno del Parlamento la aprobó este martes por 58 votos a favor y 48 en contra. Sólo los diputados del Partido Popular refrendaron el texto, propuesto originalmente por el Consejo de Gobierno aunque se introdujeron modificaciones durante la tramitación parlamentaria. Todos los grupos de la oposición votaron en contra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  8. 8

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  9. 9 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre
  10. 10 «Llevamos preparando los dulces en el monasterio desde hace siglos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta confía en la nueva ley para dar respuesta al grave problema de la vivienda en Andalucía

La Junta confía en la nueva ley para dar respuesta al grave problema de la vivienda en Andalucía