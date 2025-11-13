Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo.

La Junta blinda la Educación Especial con 636 millones y la mayor plantilla de especialistas

La consejera ha destacado que el nuevo presupuesto eleva la inversión por alumno con necesidades educativas especiales a 7.500 euros anuales, un 32% más que en 2018

Ideal

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha afirmado que el Gobierno andaluz ha hecho una apuesta firme por blindar ... la atención del alumnado con necesidades educativas especiales con una inversión récord de 636 millones de euros en los presupuestos de 2026. Esta cifra supone 46,5 millones más que en 2025 y un incremento del 87% respecto a la dotación de 2018. Esta medida, ha destacado Castillo, eleva la inversión por alumno con NEE a 7.500 euros anuales, un aumento del 32% y casi 2.000 euros más que hace siete años.

