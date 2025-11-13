La Junta blinda la Educación Especial con 636 millones y la mayor plantilla de especialistas

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha afirmado que el Gobierno andaluz ha hecho una apuesta firme por blindar ... la atención del alumnado con necesidades educativas especiales con una inversión récord de 636 millones de euros en los presupuestos de 2026. Esta cifra supone 46,5 millones más que en 2025 y un incremento del 87% respecto a la dotación de 2018. Esta medida, ha destacado Castillo, eleva la inversión por alumno con NEE a 7.500 euros anuales, un aumento del 32% y casi 2.000 euros más que hace siete años.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, la consejera ha subrayado también que estos presupuestos sostienen a la mayor plantilla de especialistas, con un crecimiento del 37% en personal desde 2018. Destaca el incremento del 57% en los maestros especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), orientación educativa y Personal Técnico de Integración Social (PTIS).

En concreto, para estos últimos profesionales, los PTIS, se ha ampliado el crédito superando los 43 millones de euros, lo que supone más del doble de la inversión realizada en 2018. Igualmente, se ha reforzado la plantilla con la incorporación de 2.500 profesionales de refuerzo para la diversidad y otros 600 docentes en Secundaria destinados específicamente a apoyar clases con alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y ratios elevadas. Además, como resultado de un acuerdo sindical, se ha implementado una nueva normativa por la cual los alumnos con necesidades educativas especiales computarán como doble en el cálculo de las ratios escolares.

De igual modo, María del Carmen Castillo ha señalado que la bajada de la natalidad se está utilizando como una «oportunidad» para reforzar la atención del alumnado «que más lo necesita». Así, mientras que el sistema educativo ha perdido 120.000 escolares en seis cursos, el alumnado con necesidades específicas no ha dejado de crecer a un rito del 7% anual gracias a la mejora de la detección temprana.

Los presupuestos de 2026 garantizan la continuidad de programas esenciales financiados con fondos propios y europeos, como el PROA Andalucía, Más Equidad, Más Deporte y el Refuerzo Estival. Se destinarán 77 millones de euros al programa de atención socioeducativa en Zonas de Transformación Social (ZTS) para el próximo ejercicio, incorporando 1.275 profesionales entre profesorado de refuerzo y orientadores.

En el ámbito de la mejora de los centros educativos, la Consejería ha finalizado 497 actuaciones destinadas a la mejora de la accesibilidad, con una inversión total que asciende a 35 millones de euros. Actualmente, hay 72 intervenciones en curso «en fase de construcción, contratación o licitación» que suponen un importe aproximado de 8 millones de euros.