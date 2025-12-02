Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los consejeros Antonio Sanz, Carolina España y Arturo Bernal, este martes tras el Consejo de Gobierno. Rocío Ruz / Europa Press
Política andaluza

La Junta atribuye la denuncia del falso borrado de expedientes a una intención de dañar al SAS

AMAMA y los grupos de izquierdas se resisten a pedir disculpas tras el archivo decretado por la Fiscalía

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:05

El archivo de la denuncia presentada por las asociaciones AMAMA y El Defensor del Paciente por el supuesto borrado de expedientes de pruebas diagnósticas del ... cribado de cáncer de mama no ha sido suficiente para aplacar la polémica en torno a este tema. Ni las asociaciones denunciantes ni los grupos políticos que se sumaron a la denuncia para lanzar acusaciones de manipulación de historiales médicos contra el Gobierno andaluz se han avenido a pedir disculpas y han redoblado sus imputaciones contra la Junta.

