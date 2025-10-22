Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Sanz, Carolina España y Ramón Fernández-Pacheco, este miércoles tras el Consejo de Gobierno. Rocío Ruz / Europa Press
Política andaluza

La Junta aspira a dejar sentadas las bases de la reestructuración del sistema de salud en esta legislatura

Más de un tercio de las contrataciones anunciadas por Juanma Moreno serán para dotar a las nuevas infraestructuras sanitarias

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:59

Comenta

El Gobierno andaluz aspira a dejar sentada durante esta legislatura las bases de la reestructuración del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que supondrá la incorporación ... de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios, la estabilización de la plantilla al menos a un 96 por ciento, la modernización de sus sistemas informáticos y la introducción de nuevas tecnologías en las pruebas diagnósticas. Así lo aseguró el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tras la aprobación este miércoles en el Consejo de Gobierno de la contratación de 3.893 nuevos profesionales, a los que se suman 478 residentes MIR. En total, se incorporarán 2.100 nuevos médicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Vito Quiles enardece la plaza de Derecho de Granada con una breve aparición
  3. 3 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  4. 4 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  5. 5 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  6. 6

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  7. 7 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías
  8. 8 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación
  9. 9 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  10. 10 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta aspira a dejar sentadas las bases de la reestructuración del sistema de salud en esta legislatura

La Junta aspira a dejar sentadas las bases de la reestructuración del sistema de salud en esta legislatura