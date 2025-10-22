La Junta aspira a dejar sentadas las bases de la reestructuración del sistema de salud en esta legislatura

El Gobierno andaluz aspira a dejar sentada durante esta legislatura las bases de la reestructuración del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que supondrá la incorporación ... de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios, la estabilización de la plantilla al menos a un 96 por ciento, la modernización de sus sistemas informáticos y la introducción de nuevas tecnologías en las pruebas diagnósticas. Así lo aseguró el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tras la aprobación este miércoles en el Consejo de Gobierno de la contratación de 3.893 nuevos profesionales, a los que se suman 478 residentes MIR. En total, se incorporarán 2.100 nuevos médicos.

Estas incorporaciones, según Sanz, suponen un fortalecimiento sin precedentes del sistema de salud y la confirmación de la apuesta del Gobierno de la Junta por una sanidad pública, gratuita y universal.

Estas contrataciones, núcleo del giro del timón que Juanma Moreno ha decidido darle a la gestión sanitaria tras la crisis desatada en el programa de cribado del cáncer de mama, fueron adelantadas por el presidente de la Junta el pasado martes y aprobadas por su Gobierno un días después.

Nuevas infraestructuras

De todo el conjunto, 1.532 serán para dotar las nuevas infraestructuras sanitarias, de las que el Gobierno andaluz prevé inaugurar 22 entre este mes y marzo del año próximo.

Del total de contrataciones, 705 serán para reforzar los programas de cribado; 675 irán a Atención Primaria y el resto, a salud mental, trasplantes y terapias avanzadas, cuidados paliativos pediátricos y coordinación sociosanitaria.

El objetivo del Gobierno andaluz es alcanzar un 96 por ciento de estabilidad en la plantilla del SAS

El consejero explicó que 2.292 de estos profesionales se incorporarán antes de que finalice 2025. En el bloque de nuevas infraestructuras, la dotación de 1.532 profesionales se distribuye entre 486 que reforzarán la Atención Primaria y 1.046 que se incorporarán a la red hospitalaria. Este refuerzo permitirá la creación de nuevos equipos asistenciales integrados por médicos, enfermeras, fisioterapeutas, trabajadores sociales y personal de salud bucodental en centros que amplían sus servicios o espacios, así como la ampliación de la capacidad asistencial hospitalaria mediante la optimización de camas, quirófanos, consultas y laboratorios.

Instalaciones

Con estas altas, se pretende prevenir la infrautilización de instalaciones, reducir cuellos de botella y reforzar áreas críticas, garantizando una mayor sostenibilidad del sistema.

En cuanto a las nuevas carteras de servicios, se incorporan 875 profesionales distribuidos en distintas líneas prioritarias. Entre ellas figuran la implantación de las unidades de residencias en Córdoba, Granada y Jaén; la ampliación de la cartera de Salud Bucodental Infantil con odontólogos y técnicos en cuidados auxiliares; el refuerzo del Plan de Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias; y la mejora de la atención a la cronicidad a través de las salas de coordinación del 061. Además, se refuerzan los equipos de atención a mujeres víctimas de violencia de género, integrados de forma estable en la estructura del sistema, y se destinan nuevos efectivos al Plan de Diabetes, centrado en el seguimiento de pacientes con diabetes tipo 2 de mal control.

El refuerzo de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix se traducirá en 705 nuevos efectivos, mientras que la Atención Primaria sumará 675 profesionales adicionales. A ello se añade la incorporación de 79 profesionales especializados en sistemas de información y 27 en contratación administrativa, con el fin de fortalecer la transformación digital del SAS y agilizar los procesos internos.