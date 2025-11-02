La Junta apuesta por metros y tranvías en sus inversiones en infraestructuras con 330 millones

La apuesta de la Junta de Andalucía por la movilidad sostenible llevará las mayores partidas en inversiones para infraestructuras al ámbito de los metros y ... tranvías en los próximos presupuestos autonómicos para 2026.

El Gobierno andaluz tiene previsto destinar 330 millones de euros el próximo ejercicio en las ampliaciones de los metros andaluces y los trabajos para la puesta en servicio de los tranvías de Jaén y Alcalá de Guadaíra.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, puso en valor este esfuerzo en las nuevas cuentas que supone «la mayor apuesta de la historia de Andalucía por el ferrocarril metropolitano.

La consejera consideró que se trata de un «hecho sin precedentes» esta apuesta del Ejecutivo andaluz por emprender las ampliaciones de manera simultánea en lo metros de Sevilla, Granada y Málaga.

Las inversiones del próximo años permitirán continuar con las obras de extensión del Metro de Sevilla con las obras de la Línea 3 Norte, que se encuentra actualmente con los tres primeros tramos en ejecución, desde Pino Montano hasta el cruce de la Ronda Histórica, con la previsión de licitar próximamente el cuarto tramo, entre Macarena y María Auxiliadora.

En paralelo, el Gobierno de Juanma Moreno cuenta con partidas para la redacción del proyecto de la Línea 3 Sur, que ya cuenta con un trazado más ambicioso que el original para llegar a la Ciudad de la Justicia y Bellavista. Asimismo, la inversión de 2026 prevé el avance del estudio informativo de la Línea 2, que incluye la prolongación del metro hasta el Aljarafe, una de las comarcas más pobladas del área metropolitana de Sevilla.

Por su parte, el Metro de Málaga continuará con la prolongación de la Línea 2 hasta el nuevo hospital y en 2026 ya contará con los tres tramos en obras. Además, se prevé redactar el estudio informativo que indicará por dónde continuará su ampliación por Ciudad Jardín, El Palo o el Parque Tecnológico (PTA).

El presupuesto permitirá al Metro de Granada cumplir un hito en 2026 con la culminación de las obras de prolongación sur con la conexión con los municipios de Churriana de la Vega y Las Gabias. Las cuentas de 2026 contemplan las partidas necesarias del Plan Director, que será el encargado de definir con criterios técnicos las futuras ampliaciones de los suburbanos andaluces, además de impulsar fórmulas y medidas que mejoren el servicio actual.

Nuevos tranvías

También será un año clave el 2026 para finalizar todas las actuaciones y pruebas pendientes para la puesta en marcha del tranvía de Jaén, que ha requerido de una costosa puesta a punto del material móvil y de la infraestructura, con 8,5 millones de euros.

Asimismo, se prevé la finalización de las obras pendientes del tranvía de Alcalá de Guadaíra, llevando a cabo el sistema de electrificación, sistema ferroviario y señalización, así como la construcción de los talleres y cocheras, a los que llegarán los primeros trenes en el primer semestre del próximo año, según prevé la Consejería de Fomento.

A este esfuerzo inversor se suman los 208 millones dedicados el próximo año solo a la explotación de los tres metros, el Trambahía de Cádiz y la cobertura del primer año en servicio el tranvía de Jaén, una vez termine su puesta a punto.

En materia de movilidad sostenible, también destaca en el presupuesto las partidas destinadas de los nueve consorcios de transporte de Andalucía, que se ha incrementado en más de un 23%, alcanzando los 182 millones de euros para el año 2026, un aumento en inversión que va en consonancia con las cifras récord de usuarios y la aprobación de los diferentes Planes Metropolitanos de Transporte.