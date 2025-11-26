Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero de Administración Pública, José Antonio Nieto, este miércoles tras el Consejo de Gobierno. Francisco J. Olmo | Europa Press

La Junta aprueba el acuerdo con los sindicatos que medirá la productividad de los empleados públicos

El texto estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030 y supondrá un cambio en profundidad de todo el marco laboral de la Junta

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:00

Comenta

El Gobierno andaluz ha aprobado un nuevo marco laboral de la Administración andaluza con el que aspira a darle un vuelco al sector público y ... adaptarla a las necesidades que imponen los nuevos tiempos. El texto, producto de un acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios -UGT, Comisiones Obreras y CSIF- implanta novedades como un sistema de evaluación del desempeño de los trabajadores públicos o la modificación de los complementos retributivos según la dificultad de la función. También se plantea como objetivo reducir de manera sostenida la temporalidad estructural hasta situarla por debajo del 8 por ciento con el objetivo de llegar al cinco por ciento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  3. 3

    Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga
  4. 4

    Hallan tres pistolas, un rifle y 1.200 plantas de marihuana al investigar un tiroteo en Olivares
  5. 5 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  6. 6 Adiós a un hombre bondadoso y muy humano
  7. 7 Una madre y sus tres hijos consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  8. 8

    El CTA reconoce el error del VAR en la roja corregida durante el Granada-Córdoba
  9. 9 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  10. 10 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta aprueba el acuerdo con los sindicatos que medirá la productividad de los empleados públicos

La Junta aprueba el acuerdo con los sindicatos que medirá la productividad de los empleados públicos