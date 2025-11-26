La Junta aprueba el acuerdo con los sindicatos que medirá la productividad de los empleados públicos

El Gobierno andaluz ha aprobado un nuevo marco laboral de la Administración andaluza con el que aspira a darle un vuelco al sector público y ... adaptarla a las necesidades que imponen los nuevos tiempos. El texto, producto de un acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios -UGT, Comisiones Obreras y CSIF- implanta novedades como un sistema de evaluación del desempeño de los trabajadores públicos o la modificación de los complementos retributivos según la dificultad de la función. También se plantea como objetivo reducir de manera sostenida la temporalidad estructural hasta situarla por debajo del 8 por ciento con el objetivo de llegar al cinco por ciento.

Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, el acuerdo, que no incluye ni al personal sanitario ni al docente, comenzará a aplicarse en cuanto aparezca publicado en el BOJA y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030.

Según el consejero de Función Pública, José Antonio Nieto, se trata de un acuerdo histórico que se convierte en una guía estratégica para los próximos años, alineada con los retos sociales, tecnológicos y económicos que afrontará Andalucía, y supone la mayor transformación del empleo público en décadas.

Además, fija para los próximos cinco años un marco para avanzar hacia un empleo público «moderno, estable y motivador». Su alcance económico será de 250 millones de euros con un horizonte de cinco años a razón de 50 millones por año.

Cuatro ejes

El acuerdo se basa en cuatro ejes: conseguir una organización ágil, digital y orientada a resultados; fortalecer el capital humano mediante una carrera profesional horizontal, la formación permanente, la creación de un nuevo complemento de puesto y recuperar la acción social; actualizar los convenios colectivos, y dar lugar a una Administración inclusiva.

En el primer apartado, el texto impulsa la implantación de la carrera profesional y del sistema de evaluación del desempeño, un instrumento «objetivo y transparente» que, según Nieto, permitirá reconocer el mérito, la dedicación y la excelencia de quienes trabajan en la Administración andaluza.

El acuerdo moderniza el sistema retributivo mediante la sustitución del complemento específico por un nuevo complemento de puesto

El acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de 10 noviembre, que incluye la carrera horizontal, la evaluación del desempeño y la equiparación retributiva del personal funcionario de carrera, que también tendrá que ser ratificado por el Consejo de Gobierno, supondrá la base para el futuro decreto por el que se regularán todos estos conceptos.

El acuerdo ratificado ahora por el Consejo de Gobierno moderniza el sistema retributivo mediante la progresiva sustitución del complemento específico por un nuevo complemento de puesto, «más claro, homogéneo y vinculado a los criterios de responsabilidad, dedicación y dificultad técnica» y, según el consejero, pone fin a desigualdades históricas y refuerza la coherencia interna del modelo.

También se incluye el compromiso de culminar el VII Convenio Colectivo, firmado en 2002, para dotar al personal laboral de un marco actualizado que incorpore los requisitos de la nueva Ley de Función Pública y refuerce ámbitos esenciales como la igualdad, la salud laboral, la corresponsabilidad o el desarrollo profesional.

Riesgos laborales

El acuerdo también prevé desarrollar una nueva reorganización de los recursos técnicos y sanitarios de prevención de riesgos y salud laborales, mediante la reconfiguración del Servicio de Prevención Propio. También recoge la creación de unidades administrativas compartidas que permitan la ejecución de proyectos estratégicos o atender necesidades coyunturales o temporales.

Según el consejero, el documento no sólo supone un punto de inflexión en la transformación de la Administración andaluza, sino que sienta las bases para recuperar la senda de la negociación colectiva de carácter general, que periódicamente establezca compromisos entre la administración y los representantes de los trabajadores para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo y en la prestación de los servicios públicos en la Administración General de la Junta de Andalucía.

Su aplicación será para todo el personal funcionario y laboral de la Administración General, de las entidades instrumentales del sector público andaluz y al personal de la Administración de Justicia cuando se establezca expresamente.