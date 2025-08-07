Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Arte rupestre en la provincia de Almería.

La Junta aprobará en otoño el plan de gestión del Arte Rupestre Patrimonio Mundial para Andalucía

El plan de gestión se plasma a través de cuatro estrategias: conservación para el futuro, mejora del conocimiento, puesta en valor y uso público de los espacios Arampi (Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica) y capacidad institucional y gobernanza

Europa Press

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:52

La Consejería de Cultura y Deporte culminará en otoño el Plan de Gestión para Andalucía del Arte Rupestre Patrimonio Mundial de la Unesco con el fin de garantizar la protección, la conservación y la divulgación de los 69 conjuntos de cuevas y abrigos ubicados en Almería, Granada y Jaén que forman parte de este bien que representa la mayor colección de pinturas rupestres de Europa.

El documento tiene como propósito «preservar y promover» el valor cultural y natural de estos sitios, asegurando una «gestión eficiente y armoniosa que respete su importancia universal». Asimismo, busca «consolidar la protección y puesta en valor del patrimonio rupestre», promoviendo su conservación futura y su integración en la sociedad, en colaboración con diferentes administraciones y entidades públicas y privadas, tal como ha remarcado la Junta en una nota.

Su desarrollo se basa en principios metodológicos alineados con la legislación autonómica, las directrices de la propia Unesco y las recomendaciones internacionales, como la Carta de Alicante de Icomos de 2023, que expresa la relación entre el arte rupestre y su paisaje.

El plan de gestión se plasma a través de cuatro estrategias: conservación para el futuro, mejora del conocimiento, puesta en valor y uso público de los espacios Arampi (Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica) y capacidad institucional y gobernanza.

Cada una de ellas se desarrollará mediante tres líneas de acción con el objetivo de garantizar su conservación preventiva y su integración en el uso social y territorial, la delimitación de bienes, su protección jurídica, conservación física y gestión de riesgos, con acciones específicas para mejorar la documentación, investigación y transferencia del conocimiento.

Asimismo, la Junta pretende fortalecer la cooperación institucional, mejorar la gobernanza y promover la participación social, incluyendo campañas de sensibilización, formación y difusión. Se prioriza también la gestión sostenible, la protección de entornos y la adecuación de espacios para el uso público, siempre respetando la integridad patrimonial y paisajística.

Dicho documento formará parte de un plan completo que, para todos los bienes pertenecientes al Arte Rupestre del Arco Mediterráneo, debe coordinar el Ministerio de Cultura. No obstante, la importancia y fragilidad de dicho patrimonio lleva a la comunidad autónoma de Andalucía a redactar este documento que será de aplicación en su ámbito territorial y conforme a sus competencias.

Si bien no establece nuevas obligaciones además de las previstas en la legislación patrimonial, su incidencia territorial establece que se solicite informe tanto a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y la Dirección General de Espacios Protegidos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Asimismo, la Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Patrimonio, estima necesaria también su remisión a los ayuntamientos de Vélez Blanco y María, en la provincia de Almería; de Aldeaquemada, Santiesteban del Puerto, Sierra de Segura, Santiago-Pontones, y Quesada, en la provincia de Jaén, y de Huéscar y Puebla de Don Fadrique, en la provincia de Granada.

Su aprobación se llevaría a cabo por Orden de la consejera, de acuerdo con el art. 47 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La protección y gestión de estos sitios, declarados Bienes de Interés Cultural, garantizan su conservación para las futuras generaciones, resaltando su importancia como testimonio excepcional de la vida prehistórica y su riqueza ecológica.

