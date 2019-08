La Junta se apresura a cerrar la crisis de Francés y nombra a Mar Sánchez responsable de Innovación Cultural y Museos Mar Sánchez. / IDEAL Formaba parte del equipo de la Consejería de Cultura y estaba al frente de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental JOSÉ LUIS PIEDRA Miércoles, 7 agosto 2019, 08:56

La Junta se ha apresurado a cerrar cuanto antes la crisis abierta con la polémica marcha de Fernando Francés como secretario general de Innovación Cultural y Museos con el anuncio instantáneo del nombramiento de la que será su sustituta al frente de este departamento cultural en el Gobierno andaluz, Mar Sánchez Estrella.

Con la dimisión de Fernando Francés se supera ya la decena de ceses en el ejecutivo bipartito de PP y Cs que, pese a estas fugas, insiste siempre en subrayar su estabilidad y solidez en estos seis meses de gestión. Desde el abandono de Alberto García como consejero de Hacienda por motivos de salud hasta las últimas salidas de los números dos de las Consejerías de Empleo e Igualdad, Isabel Balbín y Francisco José Martínez, pasando por la marcha de Isabel Alvarez en un departamento crucial como es la de Dirección General de Fondos Europeos, aún vacante en Economía. Una disparidad de marchas junto a otras a las que se suma la brecha abierta por Francés, que el Gobierno andaluz ha querido sellar de inmediato con el rápido recambio de Mar Sánchez Estrella, que formaba parte del equipo de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y estaba al frente de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental desde el arranque de la legislatura.

El nuevo nombramiento no se hará efectivo todavía ya que el Gobierno andaluz está en modo vacacional y no hay reuniones deliberativas hasta finales de mes. En concreto, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, no podrá proponer su nombramiento hasta la reunión del Consejo de Gobierno prevista para el 29 de agosto, encuentro en el que se hará entonces oficial la renuncia de Francés y el nombramiento de su relevo.

Persona de confianza

La futura secretaria general cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la gestión cultural y es una mujer del partido y del círculo de confianza de la consejera, siendo una de sus más estrechas colaboradoras en su andadura al frente de la Consejería. Mar Sánchez, sevillana nacida en 1964, es licenciada en Geografía e Historia y tiene un máster universitario en Información y Documentación. Trabajó como documentalista en varias empresas y en la Radio Televisión de Andalucía hasta 2008, cuando fue elegida concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, siendo responsable del Área de Cultura y después teniente alcalde delegada del Área de Cultura, Educación, Deportes y Juventud, siendo responsable de los espacios culturales de esta ciudad y de eventos importantes como el Festival de Cine Europeo, la Bienal de Flamenco o el Festival de Música Antigua, entre otros. Además, es miembro del Consejo de Administración de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Fernando Francés presentó su dimisión ayer de una forma sorprendente y singular a través de una carta dirigida a la consejera de Cultura en la que mostraba su claro malestar y discrepancia con el Gobierno andaluz en la gestión de su área y en la que confesaba sentirse muy quemado. En la misiva de Francés ensalzaba sus logros en este corta etapa al tiempo que criticaba el funcionamiento burocrático del sector público, dejando entrever una falta notable de sintonía con la consejera de Cultura. «Los criterios basados en el conocimiento del sector, en la selección por la calidad, en la ausencia absoluta de sectarismo político y en el pragmatismo de la gestión, no han sido comprendidos ni en parte aceptados por quienes tienen dentro de la Consejería las responsabilidades más altas», relataba en su misiva de renuncia.