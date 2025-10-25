La Junta adelanta las ayudas de la PAC bajo el temor a drásticos recortes a partir de 2028

Los agricultores y ganaderos andaluces miran estos días a Bruselas con un ojo puesto en las ayudas que deben llegar este año y el otro, ... en el tenebroso horizonte que se abre a partir de 2028. Para ese ejercicio entrará en vigor el marco financiero plurianual, que actualmente está elaborando la Comisión Europea y que plantea un escenario que dispara los temores no sólo de los productores agrícolas, sino también del Gobierno andaluz.

Este año llegarán a Andalucía 1.325 millones de euros por la Política Agraria Común (PAC), de los que la Junta ha iniciado el pago en adelanto de 715 millones de euros, cantidad que se corresponde con el 70 por ciento de los expedientes que ya han sido completados. La Junta tiene competencia para adelantar entre el 50 y el 75 por ciento de las ayudas.

En total, hay en Andalucía 204.000 beneficiarios de la PAC, incluyendo personas físicas y jurídicas y de momento, han comenzado a recibir estos pagos anticipados 190.798 agricultores y ganaderos de las ocho provincias, de los que 71.681 son mujeres.

El adelanto llega una semana antes de lo habitual, según el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, porque la Junta de Andalucía ha considerado importante dotar de liquidez inmediata a las explotaciones agrarias andaluzas en un momento clave del año, cuando se afrontan los gastos de siembra, abono, energía y mantenimiento. «Es una medida que alivia la presión económica del campo andaluz, especialmente en un contexto de costes crecientes y de incertidumbre climática», explicó.

Por provincias, Almería concentra ayudas por 12,3 millones de euros para 4.322 productores; Cádiz, 55,7 millones de euros para 6.347 profesionales del campo; y Córdoba, 161,2 millones de euros para 35.259 beneficiarios. En la provincia de Granada, el anticipo asciende a 74,6 millones de euros para 27.514 agricultores y ganaderos; en Huelva, a 23,5 millones de euros para 5.392 beneficiarios; en Jaén, a 190 millones de euros para 72.563 profesionales del campo; en Málaga, a 43,6 millones de euros para 15.024 productores; y en Sevilla, a 152,8 millones de euros para 24.377 agricultores y ganaderos.

Estas ayudas europeas, consideradas fundamentales para mantener la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y con ello garantizar la soberanía alimentaria, ya han sufrido en Andalucía una merma de 100 millones de euros anuales al aplicarse el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), que elabora el Ministerio de Agricultura de acuerdo al marco financiero plurianual, que actualmente está en vigor. El panorama que se abre a partir de 2028 es aún peor.

Menos peso

La Unión Europea, que nació destinando un 80 por ciento de su presupuesto al sostenimiento de su Política Agraria Común y que con el paso de los años ha ido reduciendo ese porcentaje hasta dejarlo en un 30 por ciento, elabora actualmente su marco financiero plurianual sobre la base de una propuesta a la que la Junta de Andalucía se opone siquiera a que sea utilizada como base de una discusión. Consiste en eliminar la PAC como una política troncal y crear un fondo único para cada país en el que irían incluidas las políticas agrarias, pero también los fondos de cohesión y otro tipo de recursos.

Así, cada país gestionaría ese fondo único y decidiría si complementa o no las políticas europeas. De esa manera, se diluiría el actual papel de las comunidades autónomas y la PAC desaparecería como una política independiente en el seno de la Unión. Ello supondría no sólo una merma de en torno al 22 por ciento de los recursos que percibirían los productores andaluces, según explica el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, sino también la desaparición del espacio europeo como escenario de una política agraria común, ya que los productores de cada uno de los 27 países de la Unión podrían contar con apoyos financieros diferentes.

Así, la competencia que ya se produce en términos de desventaja con terceros países, podría replicarse con otros estados europeos. «No queremos matizar esta propuesta, queremos que el Gobierno de España haga todo lo que esté en su mano para bloquearla y que la Comisión Europea replantee una nueva solución», advierte Fernández-Pacheco