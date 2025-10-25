Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cultivo de hortalizas en la Vega de Granada. Ideal

La Junta adelanta las ayudas de la PAC bajo el temor a drásticos recortes a partir de 2028

El Gobierno andaluz anticipa ayudas europeas por 715 millones de euros del total de 1.325 millones que llegarán a largo de este año

Héctor Barbotta

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:32

Comenta

Los agricultores y ganaderos andaluces miran estos días a Bruselas con un ojo puesto en las ayudas que deben llegar este año y el otro, ... en el tenebroso horizonte que se abre a partir de 2028. Para ese ejercicio entrará en vigor el marco financiero plurianual, que actualmente está elaborando la Comisión Europea y que plantea un escenario que dispara los temores no sólo de los productores agrícolas, sino también del Gobierno andaluz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  2. 2 Un preso propina una paliza y le rompe el tabique nasal a un funcionario de la cárcel de Albolote
  3. 3 Tres motoristas atacan e increpan a agentes de medio ambiente que les sorprendieron en Sierra Nevada
  4. 4 «La creatina no solo es para deportistas, también es útil para personas mayores o gente con carga mental»
  5. 5 El parque comercial Granaita anuncia la inminente apertura de Primor u otros negocios
  6. 6 La Policía Nacional confirma que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso desaparecido
  7. 7 Muere el exalcalde de Otura Antonio Anguita Muros
  8. 8 Gran paso para el nuevo acceso a la Alpujarra: llegan el falso túnel y el viaducto
  9. 9

    El piloto de un Madrid-Granada se niega a volar porque se había excedido ya su horario laboral
  10. 10 El coche sospechoso de la Chana que escondía dos paquetes de hachís y 2.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta adelanta las ayudas de la PAC bajo el temor a drásticos recortes a partir de 2028

La Junta adelanta las ayudas de la PAC bajo el temor a drásticos recortes a partir de 2028