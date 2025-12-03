Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno, en una de sus intervenciones. Francisco J. Olmo / Europa Press
Política andaluza

Juanma Moreno saca adelante la última sesión de control del año frente a una oposición dispersa

La izquierda intenta mantener viva la polémica sobre los expedientes sanitarios pese al archivo de la causa y Vox reprocha falta de cambios siete años después del giro político

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:45

Una semana después del debate sobre el estado de la Comunidad, el Parlamento de Andalucía celebró este miércoles una última sesión de control del año ... que bien podría sintetizar lo que ha sido el año político, que está a punto de llegar a su fin. En un clima de bronca creciente, que apunta a enquistarse con la cercanía del año electoral y el clima enrarecido que baña toda la política nacional, Moreno ha confirmado, como ya lo hizo la semana pasada, que ha retomado la iniciativa después de varias semanas a la defensiva por la crisis de los cribados y el posterior estallido del 'caso mascarillas' que ha afectado gravemente a la cúpula del PP en Almería.

