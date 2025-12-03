Juanma Moreno saca adelante la última sesión de control del año frente a una oposición dispersa

Una semana después del debate sobre el estado de la Comunidad, el Parlamento de Andalucía celebró este miércoles una última sesión de control del año ... que bien podría sintetizar lo que ha sido el año político, que está a punto de llegar a su fin. En un clima de bronca creciente, que apunta a enquistarse con la cercanía del año electoral y el clima enrarecido que baña toda la política nacional, Moreno ha confirmado, como ya lo hizo la semana pasada, que ha retomado la iniciativa después de varias semanas a la defensiva por la crisis de los cribados y el posterior estallido del 'caso mascarillas' que ha afectado gravemente a la cúpula del PP en Almería.

Frente al presidente, la oposición ha evidenciado la pérdida esa iniciativa política que había conseguido mantener durante las últimas semanas. Desde el portavoz de Vox citando a Carlos Cano y su Murga de los currelantes hasta la oposición de izquierdas intentando mantener viva la polémica sobre la falsa desaparición de expedientes sanitarios dos días después de conocerse que la causa ha sido archivada por la Fiscalía, la última sesión de control del año en el Parlamento, los grupos minoritarios exhibieron sus dificultades para mantener esa iniciativa.

Aunque no se atreven a decirlo en público, en el Gobierno andaluz dan por superada la crisis de los cribados. El decreto de la Fiscalía que archiva la denuncia por la supuesta desaparición o alteración de expedientes sanitarios relacionados con el cribado del cáncer de mama ha fortalecido esa postura.

Además, y a pesar de lo sucedido en Almería, consideran que la oposición de izquierdas, tanto la socialista como la situada a la izquierda de ésta, tiene poco que ganar y mucho que perder si el debate político se sitúa en ese escenario.

Cara a cara

El cara a cara entre Juanma Moreno y la portavoz del principal grupo de la oposición, María Márquez, giró sobre dos argumentos: el acelerón legislativo de las últimas sesiones, con una maratón de leyes aprobadas o con inicio de tramitación y los reproches mutuos sobre el programa de cribado de cáncer de mama.

Márquez criticó la vorágine de la Cámara en aprobar nuevas leyes por trámite de urgencia y advirtió de que cuando se tramitan leyes como churros, lo que se aprueba «no son leyes, sino churros», a lo que el presidente respondió ironizando sobre la sorpresa que le debe causar a una dirigente socialista que se aprueben leyes cuando el Gobierno de España no es capaz de sacar adelante ni una sola iniciativa legislativa.

La portavoz socialista aludió también a la crisis por el programa de prevención del cáncer de mama e insistió en que aún no se han explicado las causas que provocaron la crisis, tras lo que calificó a Moreno de «presidente de los cribados». Moreno reprochó lo que a su juicio fueron una sucesión de bulos y mentiras sobre este asunto y aseguró que lo que se ha intentado es dañar al sistema público de salud.

Disculpas

En un tono similar fue el debate con la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, a quien Moreno reclamó que pidiera disculpas por sus acusaciones en relación a la supuesta alteración de expedientes médicos después de que la Fiscalía archivara la denuncia sobre ese tema. Nieto rechazó tener que disculparse y acusó al presidente de convertir la crisis de los cribados en una causa general contra las mujeres que la denunciaron y contra la oposición.

Moreno calificó de delirante la tesis de Vox de una gran coalición entre el Partido Popular y el PSOE

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, prefirió referirse al séptimo aniversario de las elecciones del 2 de diciembre de 2018, que llevaron a Juanma Moreno a la presidencia de la Junta, y aseguró que desde entonces los indicadores de Andalucía en materia económica y social no han mejorado. Gavira criticó que el PP no presente una moción de censura contra Sánchez en el Congreso de los Diputados porque, sostuvo, está en el «engaño y en la estafa permanente a los españoles y a los andaluces».

Aludió a una supuesta gran coalición entre el PP y el PSOE, cuyas políticas son, a su juicio, convergentes, tesis que el presidente calificó de delirante. «Nadie se cree eso de la gran coalición: ¿No está viendo los debates que hay en las Cortes Generales o en este Parlamento, qué gran coalición va a haber?», preguntó el presidente para asegurar que la «única alternativa posible al sanchismo y al PSOE se llama Partido Popular, no hay otra por número, por trayectoria y por capacidad de gobierno», dijo.

Moreno defendió los cambios ocurridos en Andalucía desde que es presidente y dijo que no reconocerlos es un error. «Se puede reclamar que el ritmo sea más acelerado o más intenso -dijo-, pero está claro que la Andalucía de 2018 no tiene nada que ver con la de 2025».