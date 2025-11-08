Juanma Moreno, reelegido presidente del PP-A con el 99,95 de los votos

Tal y como estaba previsto y sin lugar para la más mínima sorpresa, Juanma Moreno ha sido reelegido presidente del Partido Popular de Andalucía. Su ... candidatura, la única que se ha presentado en el XVII Congreso de la formación, obtuvo el 99,95 por ciento de los votos emitidos por los más de 2.100 compromisarios.

La única incógnita radicaba en la composición de la nueva ejecutiva y Moreno ha optado por una renovación parcial de su equipo, que tendrá como principal desafío las elecciones autonómicas del año próximo. El cordobés Antonio Repullo repite como secretario general y el gaditano Ignacio Romaní se incorpora al núcleo de mando como coordinador general y responsable de Organización.

La Ejecutiva se completa con 15 vicesecretarios entre quienes figura un único consejero de la Junta, el almeriense Ramón Fernández-Pacheco a cargo de la coordinación con el Gobierno.

Al frente de diferentes órganos del partido se incorporan también dos consejeros de la máxima confianza de Moreno: Antonio Sanz como presidente del Comité Electoral y Carolina España como presidenta del Consejo Asesor.

Tras ser elegido, Moreno adelantó que se avecinan meses difíciles en los que el PP tendrá que afrontar juego sucio y en el que el desafío será conseguir lo que denominó «mayoría de estabilidad».