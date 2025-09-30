Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno EP

Juanma Moreno publica el 29 de octubre su primer libro, 'Manual de convivencia. La vía andaluza'

Así lo ha anunciado este martes, en un comunicado, la editorial Espasa, que es la encargada de la publicación del libro

Europa Press

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:02

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, publica el 29 de octubre su primer libro, titulado 'Manual de convivencia. La vía andaluza'.

Así lo ha anunciado este martes, en un comunicado, la editorial Espasa, que es la encargada de la publicación del libro.

«Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y una de las figuras más relevantes del actual panorama político español, ofrece un testimonio sincero y humano que combina sus memorias personales con su trayectoria política», según se recoge en la nota de la editorial.

En las páginas del libro, según Espasa, «el autor defiende la puesta en práctica de lo que denomina 'la vía andaluza': Una forma sosegada, sin estridencias ni ataques agresivos, de relacionarse con los demás, basada en la escucha, el respeto y la eficacia en la gestión, con lo que ha conseguido afianzar su posición frente a otras opciones políticas en la comunidad autónoma más poblada de España».

«Gracias a esa fórmula, en 2018 consiguió lo que parecía imposible: el cambio político en Andalucía y que, cuatro años después, los propios andaluces refrendaran esa buena gestión otorgándole la mayoría absoluta», según se señala en la nota.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  2. 2

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  3. 3

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  4. 4

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  5. 5 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  6. 6 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  7. 7 El bar de Granada que triunfa con sus tapas de pizza: «Siempre estamos a tope»
  8. 8 Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín
  9. 9 Tres restaurantes imprescindibles en Granada que son verdaderos referentes en su género
  10. 10

    «Esta sentencia nos da dignidad tras siete años de calvario y humillación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Juanma Moreno publica el 29 de octubre su primer libro, 'Manual de convivencia. La vía andaluza'

Juanma Moreno publica el 29 de octubre su primer libro, &#039;Manual de convivencia. La vía andaluza&#039;