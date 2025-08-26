Juanma Moreno exige igualdad en el reparto de menores: Andalucía acogerá entre 600 y 800

La visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la localidad malagueña de Archidona ayer martes estuvo marcada por asuntos de interés ... general, aunque uno de los más relevantes fue el reparto de menores migrantes no acompañados que prepara el Gobierno central entre las comunidades autónomas. Sobre esta cuestión, el dirigente andaluz reclamó un reparto «igualitario» y denunció que a Andalucía le corresponderá acoger entre 600 y 800 jóvenes en el nuevo sistema. A su juicio, se trata de una cifra desproporcionada que vuelve a situar a la comunidad en una posición de desigualdad frente a otros territorios. «Somos frontera sur de Europa y no se nos reconoce como tal. Andalucía no puede cargar sola con esta responsabilidad», advirtió.

El jefe del Ejecutivo autonómico criticó con dureza que otras comunidades apenas participen en este tipo de acogidas. Mencionó de forma expresa a Cataluña y País Vasco, que según dijo prácticamente no recibirán menores en este proceso. «No tiene sentido que nosotros, que estamos a tiro de piedra de África y recibimos las pateras en nuestras playas, tengamos que acoger cientos de menores mientras otros territorios prácticamente no participan», recalcó. Además, denunció que existe un doble rasero a la hora de reconocer la condición de frontera: mientras al País Vasco, más precisamente a Euskadi, se le otorga ese estatus, a Andalucía, que soporta la presión migratoria directa desde el norte de África, no se le concede. «Pido un mucho de respeto a Andalucía y a la igualdad entre todos los españoles», reclamó. «No tiene sentido que nosotros, que estamos a tiro de piedra de África, tengamos que acoger cientos de menores mientras otros territorios prácticamente no participan», explica el presidente de la Junta.

Desde la Junta también se ha reprochado al Gobierno central la falta de transparencia en la gestión de este proceso. Aunque se baraja una cifra aproximada, el presidente andaluz señaló que aún no se ha concretado el número definitivo.