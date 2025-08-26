Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juanma Moreno realiza una visita institucional al Ayuntamiento de Archidona. EP

Juanma Moreno exige igualdad en el reparto de menores: Andalucía acogerá entre 600 y 800

El presidente del Ejecutivo autonómico criticó con dureza que otras comunidades apenas participen en este tipo de acogidas

Julio J. Portabales

Martes, 26 de agosto 2025, 23:17

La visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la localidad malagueña de Archidona ayer martes estuvo marcada por asuntos de interés ... general, aunque uno de los más relevantes fue el reparto de menores migrantes no acompañados que prepara el Gobierno central entre las comunidades autónomas. Sobre esta cuestión, el dirigente andaluz reclamó un reparto «igualitario» y denunció que a Andalucía le corresponderá acoger entre 600 y 800 jóvenes en el nuevo sistema. A su juicio, se trata de una cifra desproporcionada que vuelve a situar a la comunidad en una posición de desigualdad frente a otros territorios. «Somos frontera sur de Europa y no se nos reconoce como tal. Andalucía no puede cargar sola con esta responsabilidad», advirtió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Unos encapuchados roban a una pareja que se encontraba en su coche en el pantano de Cubillas
  2. 2 Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto
  3. 3

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola
  4. 4 Apuñala varias veces en la pierna a su padre de 89 años en Granada
  5. 5

    La obra del viaducto de Rules requiere otro estudio tras 104 millones en arreglos
  6. 6 El bar de «cuchareo» que devuelve a Granada los «sabores de antaño»
  7. 7

    Los nuevos halcones del cielo de Granada
  8. 8

    La avenida de Madrid estrena señalización y semáforos
  9. 9

    «En Granada podríamos tener un tres estrellas Michelin con el mejor restaurante de tapas»
  10. 10 Una prestigiosa revista sitúa a una playa de Granada como «una de las más hermosas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Juanma Moreno exige igualdad en el reparto de menores: Andalucía acogerá entre 600 y 800

Juanma Moreno exige igualdad en el reparto de menores: Andalucía acogerá entre 600 y 800