Juan Pablo Durán ve un «tono supremacista» en las críticas de García Tejerina a los escolares andaluces El presidente del Parlamento andaluz ha añadido que está «tan indignado como lo pueda estar cualquier andaluz» EUROPA PRESS Viernes, 19 octubre 2018, 12:28

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha dicho este viernes que ve un «tono supremacista» en las declaraciones realizadas por la vicesecretaria de Acción Social del PP y exministria del Mapama, Isabel García Tejerina, cuestionando el nivel educativo de los escolares andaluces.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas durante una visita institucional a Villa del Río (Córdoba), Durán ha señalado que las «manifestaciones» de García Tejerina tienen «un tono excesivamente supremacista, que no se ajusta a lo que debería ser la ponderación», y por ello ese tipo de declaraciones «hay que condenarlas», esperando Durán «que no se produzcan más».

El presidente del Parlamento andaluz ha añadido que está «tan indignado como lo pueda estar cualquier andaluz», pues, además, afirmaciones como las hechas por García Tejerina «no benefician en nada a la política, ni a los políticos, ni tampoco benefician a la ciudadanía, y hay que acabar ya con esos tópicos» sobre los andaluces.

En este sentido, Durán ha subrayado que los andaluces no se merecen «ese tipo de críticas ni de manifestaciones, porque, además, no se ajustan a la realidad», por lo que ha demandado «respeto» hacia los andaluces a los diferentes líderes políticos «que van a venir a Andalucía», a lo largo de las próximas semanas, para «acompañar a sus candidatos a los comicios del 2 de diciembre», pidiéndoles «que critiquen al Gobierno y a las formaciones políticas», si así lo estiman oportuno, «pero que no critiquen a los andaluces», que no se lo merecen.