Juan Marín: «Cs no ha hablado ni va a hablar con partidos extraparlamentarios» El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se hace un selfie con simpatizantes de su partido. / EFE Ha insistido en que Ciudadanos intentará llegar a un acuerdo con el PP si ambas fuerzas suman lo suficiente para que se produzca ese cambio EFE Cádiz Miércoles, 28 noviembre 2018, 15:35

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Juan Marín, ha asegurado este miércoles que su partido «no ha hablado ni va a hablar» con partidos que no se encuentren representados en el Parlamento andaluz porque «no se sabe si en un futuro estarán o no».

En declaraciones a los periodistas tras realizar un paseo junto a la portavoz nacional, Inés Arrimadas, y el número uno por Cádiz, Sergio Romero, Marín ha asegurado que su partido «no ha tenido ningún contacto con ninguna fuerza política, ni parlamentaria ni extraparlamentaria».

«No hemos hablado ni vamos a hablar con partidos extraparlamentarios que no se encuentren representados en el Parlamento de Andalucía porque no sabemos si en el futuro estarán o no en él y tendremos o no que hablar con ellos», ha respondido Marín preguntado por si ha tenido algún contacto con Vox para posibles alianzas tras las elecciones del próximo domingo.

Ha insistido en que Ciudadanos intentará llegar a un acuerdo con el PP si ambas fuerzas suman lo suficiente para que se produzca ese cambio y ha recordado que ha dejado «muy claro» con quién no va a pactar ni llegar a «ningún acuerdo», como son el PSOE y Podemos, integrada en Adelante Andalucía.

Ha lamentado que el presidente del PP, Juanma Moreno, siga poniendo en duda el no de Ciudadanos al PSOE y le ha acusado de estar «completamente desquiciado» y «desesperado porque el PP va a perder mucho espacio y muchos escaños en Andalucía y es una fuerza política que se está hundiendo».

«O no entiende lo que se le dice o no quiere escuchar», ha opinado Marín sobre el líder del PP andaluz, de quien ha dicho: «Le he tendido la mano para llegar a acuerdos si sumamos los escaños suficientes, más claro no se le puede decir».

Preguntado por si cree que es una estrategia del PSOE el que la candidata a la reelección, Susana Díaz, haya hablado de un posible pacto de PP y Cs con Vox, Marín ha señalado que la socialista «lo que no quiere es hablar de su acuerdo con Podemos» y «no responde» a si ella va a poner la economía andaluza en manos de este partido.

Por su parte Arrimadas ha sostenido que el cambio en Andalucía «es posible» y su partido «está muy cerca de conseguirlo», por lo que ha resaltado la importancia de «salir a votar el domingo porque está en juego un futuro de ilusión y esperanza».

«Estamos a cuatro días de acabar con 40 años del PSOE y de un gobierno que no ha estado a la altura de los andaluces», ha enfatizado.