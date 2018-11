Juan Marín, a los andaluces: «Si firmamos un acuerdo con el PP, lo vamos a cumplir» Según ha explicado Marín, Andalucía tiene «una gran oportunidad para que haya un cambio» EUROPA PRESS Martes, 20 noviembre 2018, 17:54

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha asegurado este martes a los andaluces que si, pasadas las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre, Cs firma un acuerdo con el PP, «lo va a cumplir» porque es un proyecto «de fiar, limpio y honesto».

Así lo ha señalado en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum en Sevilla, donde ha sido presentado por el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, quien ha destacado «la cercanía, humildad, ilusión y valentía» de Marín.

«Si PP y Cs suman los suficientes escaños para que en Andalucía haya cambio político, se va a dar. Tengan la seguridad, porque no habría un andaluz que nos perdonara que no lo hiciéramos», ha insistido Marín, toda vez que ha vuelto a señalar «los 40 años de hartazgo con el mismo gobierno y las mismas políticas» del PSOE-A. «Es el momento de dar el salto y que Andalucía crezca», ha enfatizado.

Además, preguntado por el nivel de confianza que despierta entre los andaluces después de que firmara un acuerdo de investidura con el PSOE-A para la pasada legislatura, Marín ha reconocido que le dio a los socialistas «una oportunidad» en 2015 y firmaron este pacto, pero la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «no cumple».

En este sentido, ha afeado que «el PSOE rompiera la confianza porque no quiere cambiar absolutamente nada», mientras que ha defendido que este acuerdo fue «muy útil» con Cs en la oposición. Y sobre permitir un pacto entre el PSOE y Adelante Andalucía, ha insistido en que si ellos llegan al gobierno «ya saben lo que nos espera; meternos la mano en la cartera».

Según ha explicado Marín, Andalucía tiene «una gran oportunidad para que haya un cambio» y esto, a su juicio, hay que hacerlo de la mano de «un partido que es de fiar y que cumple». En este sentido, ha afeado al PP haya firmado «cosas en otros sitios y no las haya cumplido».

Preguntado sobre si el Partido Popular supera en votos a Cs, el líder regional de Cs ha repetido que si suman, «llegaremos al acuerdo». Al hilo de esto, ha apelado al presidente de los 'populares' andaluces, Juanma Moreno, para que entienda quién es el enemigo. «Moreno siempre ha pensado que es Ciudadanos, pero no, el enemigo es hacer las cosas de la misma manera durante 40 años».

«Le he dicho muchas veces 'te estás equivocando, Juanma. Yo no soy el adversario, yo soy la persona con la que te puedes poner de acuerdo'», ha repetido Marín, quien ha hecho hincapié en que «esto no es cuestión de votos sino de confianza» en el caso de que el PP obtuviera mejores resultados que el partido naranja.

«El PSOE ha roto la confianza»

Ante la opción de pactar con el PSOE, Marín ha reiterado que «los votos de Cs no pueden servir para mantener a Susana Díaz y al PSOE en la Junta» porque «han roto la confianza, no quieren cambiar absolutamente nada y quieren seguir nombrando a enchufados, manteniendo chiringuitos y amparando la corrupción política».

«¿Cómo vamos a llegar a acuerdos con un partido que quiere seguir haciendo lo mismo que ha hecho durante 40 años? Le dimos una oportunidad en 2015 y firmamos un acuerdo pero Susana Díaz no cumple», ha zanjado este tema, para recordar que «las aspiraciones de Susana Díaz le llevaban a Madrid, pero se ha tenido que quedar aquí porque sus compañeros del PSOE le dieron la espalda».

Marín, que ha puesto en valor la importancia del «compromiso» y «la palabra dada», algo que aprendió de su padre, ha instado a los políticos a tener «altura de miras» y a «no solo mirar por las siglas que representan». Al hilo de esto, ha llamado a pensar en Andalucía «como parte del cambio en España» frente a «algunas fuerzas políticas que piensan que la opción es dividir» y ha destacado el proyecto «único» que tiene su partido para el conjunto de la nación.

«Vamos a apelar por que la unidad del país se mantenga, y quien haga mal, lo pague y los que lo hagan bien tengan premio. No queremos que el futuro de Andalucía se juegue en una cárcel», en referencia a la situación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Esquerra Republicana por Cataluña.

Al hilo de esto ha sido preguntado sobre el peso que tiene el presidente de Cs Albert Rivera, en las decisiones que se toman en la organización a nivel autonómico, y Marín, en tono jocoso, ha pedido «no echar más responsabilidad a Rivera con todo lo que tiene a nivel nacional».

«Tenemos un único proyecto político y cada vez que tomamos una decisión se la trasladamos a nivel nacional para que tengan conocimiento de lo que vamos a hacer», ha explicado, al tiempo que ha confesado que se siente «apoyado» por su partido.

Por último, preguntado sobre si se cree en los resultados que vaticinan las encuestas, el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta ha afirmado que «estas siempre les dan un peor resultado del que luego consiguen» y ha recordado el caso de las autonómicas de 2015, cuando les daban cinco diputados y consiguieron nueve, o los comicios catalanes donde la portavoz de la Ejecutiva nacional, Inés Arrimadas, «le dio la vuelta a las encuestas». «Ahora vamos a hacer lo mismo en Andalucía», ha asegurado.

PP y PSOE «se conforman»

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha criticado que Susana Díaz se «conforme» con sacar «los peores resultados de la historia del PSOE »siempre que la aritmética le dé para seguir agarrada al sillón« y que el PP piense igual, »en perder los menos escaños posibles«, siempre que eso suponga »una posición cómoda«.

En contraposición, ha mostrado un candidato de Cs «sereno» en el debate de este pasado lunes en Canal Sur Televisión que «puso a cada uno en su lugar». «Marín va a encabezar una nueva etapa que necesita compromiso, humildad, honestidad, ilusión y valentía», ha concluido.