La joya oculta de Andalucía que The Guardian recomienda a los británicos La definen como un destino «repleto de arquitectura renacentista» que merece la pena visitar

Esta es la joya oculta de Andalucía que The Guardian recomienda a los británicos.

C. L. Viernes, 18 de julio 2025, 10:33 Comenta Compartir

Andalucía es un destino muy demandado por los turistas británicos, pero Málaga, Granada, Sevilla y Córdoba suelen copar todos los listados de las ciudades más visitadas. Sin embargo, la publicación británica The Guardian ha puesto el foco recientemente en otra de las capitales andaluzas, a la que se refiere como un destino «repleto de arquitectura renacentista» que merece la pena visitar.

Se trata de Jaén, una capital que por el momento no ha sido tomada por el turismo masivo y que es desconocida para la mayoría de visitantes, pero que comienza a coger cierto nombre. En su reportaje titulado «Readers travel tips on unsung Spain», The Guardian da voz a sus lectores para destacar lugares tranquilos y poco explorados de España, alejados del turismo masivo. En ese contexto, Jaén aparece como una de las sorpresas del artículo en cuestión.

En concreto, The Guardian dice lo siguiente sobre Jaén: «La ciudad y la provincia de Jaén pueden pasar desapercibidas para los turistas que se dirigen a las cercanas Granada o Córdoba. Es una pena, ya que están repletas de arquitectura renacentista, incluyendo una magnífica catedral, y son famosas por ser una de las cunas del aceite de oliva. Gracias a su ubicación histórica entre la Castilla cristiana y la Granada musulmana, la ciudad está rodeada de castillos. Recomiendo alojarse en el Parador de Jaén. Se encuentra en la cima del cerro de Santa Catalina, junto al castillo, y las vistas a Sierra Morena desde sus habitaciones son inigualables».

La Catedral de Jaén, obra cumbre del Renacimiento español, domina el perfil urbano y es candidata a Patrimonio Mundial por la UNESCO. Bajo tierra, los Baños Árabes del Palacio de Villardompardo conectan al visitante con el pasado andalusí de la ciudad, mientras que el Castillo de Santa Catalina ofrece unas vistas incomparables del mar de olivos que la rodea.

Además, Jaén vive en los últimos años un auge que la ha situado como uno de los destinos gastronómicos más potentes del sur de España. La ciudad cuenta actualmente con cuatro restaurantes con estrella Michelin —Bagá, Dama Juana, Radis y Malak— ubicados a apenas 200 metros de distancia entre sí en el barrio de San Ildefonso. Este hecho convierte a Jaén en una de las ciudades con mayor densidad de alta cocina de Europa en relación a su tamaño, y en un referente gastronómico emergente dentro y fuera de Andalucía.

Que The Guardian la destaque como uno de los secretos mejor guardados del turismo en España es una señal del creciente interés que despierta Jaén fuera de nuestras fronteras.

Temas

Jaén

Andalucía