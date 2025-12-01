Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto.

José Antonio Nieto destaca el papel clave del personal público en la transformación de la Administración

Nieto les ha dado la bienvenida a una Administración pública en pleno proceso de «transformación y modernización», en el que «el capital humano es lo más importante», para hacerla «más ágil, cercana e innovadora, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía»

EP

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:23

Comenta

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha inaugurado este lunes el Programa de Acogida ... organizado por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAPP) para recibir a los nuevos funcionarios que se han incorporado a la Junta de Andalucía en Córdoba, donde ha destacado el papel clave que tiene el personal público en la transformación de la Administración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  7. 7

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro
  8. 8 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  9. 9 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  10. 10 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal José Antonio Nieto destaca el papel clave del personal público en la transformación de la Administración

José Antonio Nieto destaca el papel clave del personal público en la transformación de la Administración