José Antonio Nieto destaca el papel clave del personal público en la transformación de la Administración

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha inaugurado este lunes el Programa de Acogida ... organizado por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAPP) para recibir a los nuevos funcionarios que se han incorporado a la Junta de Andalucía en Córdoba, donde ha destacado el papel clave que tiene el personal público en la transformación de la Administración.

Nieto les ha dado la bienvenida a una Administración pública en pleno proceso de «transformación y modernización», en el que «el capital humano es lo más importante», para hacerla «más ágil, cercana e innovadora, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía».

El Programa de Acogida para los profesionales que se incorporan a la Junta de Andalucía es una iniciativa puesta en marcha esta legislatura para trasladar a quienes «ya han acreditado sus capacidades y han demostrado que tienen conocimientos, la filosofía» de trabajo de la Junta y «la experiencia» de quienes llevan años trabajando en la Administración, ha subrayado Nieto.

Para el consejero, que ha inaugurado las jornadas en Córdoba junto al director del IAAP, José Loaiza, y la delegada territorial de la Consejería, Raquel López, con estas acciones se facilita el aterrizaje de los nuevos empleados públicos en la Administración andaluza y la adquisición de habilidades básicas para la atención a la ciudadanía.

La participación en este programa, que se desarrolla en todas las provincias, es voluntaria y ha ido aumentando de forma que este año se han inscrito el 60% de los 1.332 funcionarios (86 en Córdoba) que han obtenido plaza en las convocatorias de turno libre correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 2022/2023, lo que supone casi el doble de inscritos que el año pasado. En Córdoba participan 60 profesionales de distintos cuerpos y grupos.

La formación consta de 30 horas en la que se desarrollan talleres sobre capacidades digitales, habilidades sociales, trabajo en equipo y gestión del conocimiento, además de recibir materiales informativos sobre igualdad de género, salud laboral, ciberseguridad y protección de datos, entre otros.

Nieto ha incidido en que «el empleado público es lo más importante que tenemos en la Administración» y constituye «un pilar fundamental para el proceso de transformación, modernización e innovación puesto en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno».

En este sentido, ha recordado el «acuerdo histórico» recientemente alcanzado con los sindicatos de Función Pública para la mejora del empleo público y la calidad del servicio a la ciudadanía, con un horizonte temporal de cinco años y con un alcance económico de 250 millones de euros.

El acuerdo, ratificado la semana pasada por el Consejo de Gobierno, «reconoce el papel clave del personal empleado público como verdadero eje de la transformación para avanzar hacia un modelo de servicios públicos más accesibles, eficaces y humanos». Por ello, crea un marco estable que «impulsa la motivación, la carrera profesional y la estabilidad de los profesionales, como elementos clave para mejorar la atención a la ciudadanía».