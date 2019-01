Jiménez Barrios avanza que el nuevo gobierno se llevará la «sorpresa» de tener las cuentas de la Junta el día del relevo El vicepresidente de la Junta sostiene que lo que ha criticado tanto PP como Ciudadanos sobre la gestión del PSOE-A de la Junta no son más que «mentiras grandes» que, según ha dicho, tratan de «destruir el legado» que han dejado los socialistas en Andalucía en su gobierno EUROPA PRESS Miércoles, 16 enero 2019, 13:51

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria en funciones, Manuel Jiménez Barrios, ha adelantado que el gobierno entrante se va a llevar la «sorpresa» de que el saliente le proporcionará toda la información sobre las cuentas de la Junta de Andalucía el mismo día del traspaso, después de que el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, haya apuntado en el debate de investidura a la necesidad de hacer una auditoría.

«Van a dar con la sorpresa de que se encontrarán con una tarjeta electrónica donde aparece lo que es la cuenta central de la Junta, que incluye todas y cada una de las cuentas, y se le hará entrega el día del relevo», ha apuntado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el mismo día donde se está celebrando la segunda parte del plano de investidura del candidato del PP, Juanma Moreno, que se resolverá, previsiblemente, a favor del popular.

Jiménez Barrios ha detallado que Junta de Andalucía, y en concreto su hacienda pública, se somete a varios controles como el de la Intervención General de la Junta, la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Tribunal de Cuentas de Andalucía y, «para colmo», hasta el Ministerio de Hacienda «controla mensualmente las cuentas de la comunidad». Es decir, ha relatado que el gobierno entrante va a «encontrarse con la sorpresa» de que en una sola tarjeta electrónica se le proporcionará la información sobre las cuentas.

Así, lo que ha criticado tanto PP como Ciudadanos sobre la gestión del PSOE-A de la Junta no son más que «mentiras grandes» que, según ha dicho, tratan de «destruir el legado» que han dejado los socialistas en Andalucía en su gobierno. Esto, según ha continuado, también ocurre cuando hablan de personal: «Es muy fácil explicar lo de l os 270.000 empleados públicos, 27.000 de ellos son de entres instrumentales, el diez por ciento de toda la administración de la Junta», ha especificado.

También, ha señalado que hay 668 cargos públicos y eventuales, «el 0,10 por ciento de lo que es en estos momentos la Administración». Sin embargo, PP y Ciudadanos «van a tratar de construir un relato sobre las redes clientelares, o el desmontaje de los aparatos» e incluso del cierre de los «chiringuitos». En este punto, ha detallado que hay 69 «chiringuitos, como ellos lo llaman», entre los que están el Infoca, la Agencia Sanitaria, el 061 y la Agencia de Educación, la Agencia para la Competencia. «Que digan cuál de todos quieren quitar», ha preguntado.

«Que pongan el dedo en los chiringuitos»

Además, el vicepresidente en funciones ha recordado que todos esos entes no son propiedad de la Junta de Andalucía, sino que hay otros como fundaciones o consorcios con los que la Junta «participa». Por ejemplo, ha señalado Jiménez Barrios, es el caso de la Fundación García Lorca o de la Orquesta de Málaga, entes «que no son propiedad de la Junta y en los que no hay empleados de la Junta. »Si a todo eso lo llaman chiringuito, que empiecen a poner el dedo«, ha solicitado, al tiempo que ha afirmado que todo tiene que ver »con las palabras mágicas« que son »público-privado«.

Por otro lado, sobre cómo está percibiendo el transcurso del debate de investidura, Jiménez Barrios ha señalado que «podría calificarse de un lío» porque «todo puede resumirse en las palabras de Marín» en las que ha explicado desde la tribuna que «él ha pactado un programa de gobierno con el que va a ser presidente, pero no reconoce el que ha pactado el que va a ser presidente con el que le da el apoyo».

Por último, ha avanzado que el discurso de la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, irá en la línea de «defender» el legado que dejará su gobierno en la Junta, visto que lo que ha hecho Moreno durante sus intervenciones ha sido «intentar desmontar todo el relato de lo que ha sido la autonomía para Andalucía y de todo lo que se ha conquistado».

Aquí, ha resumido que con el PSOE en la Junta la comunidad ha crecido incluso en etapas de desaceleración, ha «recuperado» derechos de los funcionarios y se ha «incorporado una cantidad ingente de personas tanto al sistema sanitario como al docente. »Este es un relato que van a tratar de construir en blanco y negro, pero la presidenta lo va a desmontar«, ha concluido.