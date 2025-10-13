Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alba, durante la entrevista con IDEAL. Salvador Salas
Ernesto Alba | Candidato de IU a la presidencia andaluza

«Para IU no es irrenunciable encabezar una candidatura de coalición a la Junta»

Espera que Podemos dé «un volantazo» en su actual estrategia y permanezca en la lista de unidad de la izquierda

Antonio M. Romero

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:54

Comenta

Este martes, 14 de octubre, concluye el plazo para votar 'online' la ratificación –al ser el único aspirante presentado a las primarias– del secretario general ... del PCA, Ernesto Alba (Conil de la Frontera, 1982), como candidato de IU a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026. Esta elección es sólo un primer paso ya que al estar Izquierda Unida integrada en la coalición Por Andalucía se deberá llevar a cabo un proceso para elegir a quien finalmente encabezará la lista.

