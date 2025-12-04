Integra CEE reconoce el valor esencial de todos los agentes de la sociedad en el puzle de la inclusión

«Cada pieza cuenta». Este es el lema bajo el que Integra CEE celebró ayer el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La compañía ... busca visibilizar y poner en valor el papel esencial de cada agente -ciudadanía, empresas, entidades sociales, administraciones públicas y medios de comunicación- en la construcción de una sociedad plenamente inclusiva.

El lema simboliza la inclusión como un gran puzle, donde la contribución de cada una de estas piezas es fundamental para completar el rompecabezas de la diversidad y la igualdad de oportunidades. «No es solo una declaración, es una realidad. La plena inclusión es imposible sin la contribución activa de las empresas ordinarias, de los centros especiales de empleo, de las administraciones públicas y de la sociedad en general. Nuestro objetivo es asegurar que cada pieza encaje, creando valor y eliminando la invisibilidad», asegura Zulay Ramos, directora de la Unidad de Apoyo de Integra CEE.

En este sentido, Ramos reitera el compromiso de la compañía por «seguir creando puentes que transformen el potencial individual de cada persona en éxito social y laboral», impulsando un futuro «donde la diversidad sea el estándar y no la excepción». «Ese es el puzle que estamos construyendo, una sociedad donde la inclusión sea completa y duradera», concluye.

Una acción participativa

En este contexto, Integra CEE ha desarrollado un programa de actividades a nivel nacional en el que participan entidades sociales, empresas, instituciones y administraciones locales.

Entre las diferentes acciones, destacan los desayunos colaborativos y dinámicas basadas en la metodología LEGO® SERIOUS PLAY®, con los que se pretende promover la inclusión laboral y el reconocimiento a los organismos y empresas que contratan personas con discapacidad.

La actividad, que se ha realizado de forma simultánea en 14 ciudades, invita a las personas participantes a ponerse en la piel de compañeros/as con discapacidad, enfrentando desafíos simulados mientras construyen juntas un puente simbólico que ha de ser lo suficientemente estable y resistente. Esta experiencia fomenta la empatía, la comunicación y el trabajo en equipo y la reflexión sobre las capacidades diversas en el entorno laboral.

Además, esta iniciativa ha ido acompañada de una campaña en todos los centros de trabajo de Integra CEE donde se han repartido pegatinas con el mensaje de «Cada pieza cuenta» para que cada profesional pueda sentirse partícipe de la construcción de este puzle imaginario y compartir sus reflexiones en redes sociales con la etiqueta #CadaPiezaCuenta.