Hermetismo en el PP sobre el gobierno, mientras Rivera se reúne hoy con los consejeros de Cs Juanma Moreno y Juan Marín, el pasado 14 de diciembre en Granada en el acto de entrega de los premios IDEALES. / PEPE MARÍN Los populares de Málaga dan por hecho la marcha de Elías Bendodo al nuevo ejecutivo, cuya composición completa se conocerá este lunes A. M. ROMERO MADRID Lunes, 21 enero 2019, 01:01

Tras la jura del cargo como presidente de la Junta de Andalucía, el pasado viernes, y la clausura, ayer, de la Convención Nacional del PP, Juanma Moreno dará a conocer este lunes la composición de su gobierno, al menos, la parte que corresponde a los populares, toda vez que su socio en el nuevo ejecutivo regional, Ciudadanos, ya ha ido dando a conocer, a cuentagotas, en los últimos días a los suyos. Y es que, en estos primeros pasos conjuntos, se están viendo dos estilos diferenciados: de un lado el hermetismo de los populares respecto a los nombres de sus consejeros y, de otro, la formación liberal, cuyo líder nacional, Albert Rivera, ya se reunirá hoy con los de su partido.

Después de no haber asistido ni al debate de investidura ni a la toma de posesión de Moreno, Rivera desembarca hoy en Sevilla para reunirse con la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Ciudadanos) y los cinco consejeros de su formación: Juan Marín, que asumirá la única vicepresidencia del gabinete y donde se incluyen las competencias sobre Regeneración Democrática, Turismo, Justicia, Políticas Migratorias y Violencia de Género; Javier Imbroda, parlamentario por Málaga, que estará al frente de Educación y Deportes; Rocío Ruiz, de Huelva, al frente de Asuntos Sociales; Rocío Blanco, cordobesa que es delegada de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga, al frente de la cartera de Empleo y Emprendimiento; y el catedrático de Economía Rogelio Velasco como consejero de Economía.

La gran incógnita es conocer los nombres de los seis consejeros del PP. Las quinielas de las últimas semanas (donde se barajan nombres como los de Ana Mestre, Elías Bendodo, Marifran Carazo o Loles López, entre otros) se han intensificado este fin de semana en Madrid durante la Convención Nacional del partido, pero oficialmente nada ha trascendido. Moreno no ha soltado prenda y mantiene en secreto, en su particular cuaderno azul, la lista de los elegidos para entrar en la historia del primer gobierno de la Junta sin presencia del PSOE. Fuentes consultadas, apuntaron que hasta esta misma mañana no iba a empezar la ronda de llamadas para conformar la parte azul del gabinete y lo tendrá que hacer a contrarreloj ya que ha automarcado un plazo límite: las 11.30. A esa hora, el presidente de la Junta tiene previsto comparecer en San Telmo para detallar la estructura de su ejecutivo y los nombres de los consejeros, que tomarán posesión mañana, martes.

En el reparto de competencias, que ahora se deben estructurar en las distintas consejerías, el PP llevará Hacienda (es la encargada de elaborar el presupuesto), Sanidad, Presidencia -de ella depende la Oficina del Portavoz-, Administraciones Públicas, Interior, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente, Fomento, Ordenación del Territorio, Energía, Minas y Cultura y Patrimonio.

Para la Consejería de Presidencia se perfila el malagueño Elías Bendodo, político muy cercano personal y políticamente a Juanma Moreno, quien lo puso al frente de las negociaciones técnicas con Ciudadanos para pactar la mesa del Parlamento, el acuerdo programático o el reparto de competencias del gobierno. El presidente del PP de Málaga y de la Diputación Provincial no aclaró a este periódico si va a dar el salto al gobierno autonómico, aunque en el partido en la provincia se da por hecho su marcha a Sevilla como integrante del núcleo duro del nuevo presidente de la Junta.

Varias fuentes consultadas coincidieron en que Bendodo entrará en el gobierno. Este fin de semana, durante la celebración de la Convención Nacional, en varios corrillos de lo que se hablaba era de los efectos que tendrá la marcha del político malagueño en la Diputación, institución que preside desde 2011.

En este sentido, la incógnita es quién asumirá la presidencia del PP malagueño, donde en la quinielas aparecen dos nombres: el vicepresidente primero y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, y la vicepresidenta segunda, Ana Carmen Mata. Las opiniones en el partido van entre los que defienden que asuma el cargo Salado siguiendo el orden natural y los que apuestan por Mata para marcar el hito de ser la primera mujer en presidir la Diputación de Málaga en su historia.