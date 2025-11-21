Una guardia civil de Tráfico, tajante: «Si conduces por Andalucía tienes muchas papeletas para volver a casa con una multa»

Llegan fechas de mucha movilidad en las carreteras y, con ella, hay que aumentar las precauciones para evitar accidentes y multas. Pero hay una ... zona especialmente sensible en la que confluyen varios factores para propiciar infracciones al volante: Andalucía.

Lo dice una agente de tráfico de la Guardia Civil: «Si conduces por Andalucía tienes muchas papeletas para volver a casa con una multa». Tras más de 15 años patrullando las carreteras de la comunidad, Rebeca se conoce a la perfección cada punto donde los conductores suelen confiarse más de la cuenta.

A lo largo de estos años de servicio ha podido comprender cómo cambian los hábitos al volante según la época del año, la afluencia turística y la intensidad del tráfico. Sus palabras se corroboran con datos oficiales. Y es que Andalucía es la comunidad con más infracciones registradas en España.

Para que esto sea así, no solo afecta que sea la comunidad con mayor volumen de población y visitantes. También confluyen varios factores que disparan el número de denuncias: carreteras muy transitadas o comportamientos que se repiten en los desplazamientos durantes las vacaciones son algunas de las causas.

Las cifras del Anuario de la Dirección General de Tráfico de 2024 confirman que España superó los 5,4 millones de denuncias el año pasado y casi una cuarta parte se dio en Andalucía. La región acumuló 1.425.521 infracciones, una cifra que refleja la intensidad del tráfico en sus principales corredores y el incremento de desplazamientos por motivos turísticos.

Entre las cifras señaladas, las provincias de Málaga y Cádiz destacan negativamente en el ranking nacional, con más de 330.000 y 325.000 sanciones respectivamente. Son territorios donde la afluencia de visitantes crece cada temporada y la red viaria soporta un flujo constante de vehículos privados que, en muchos casos, no conocen el terreno y sus particularidades.