El aviso de una agente de tráfico por las multas en Andalucía Ideal

Una guardia civil de Tráfico, tajante: «Si conduces por Andalucía tienes muchas papeletas para volver a casa con una multa»

Las cifras del Anuario de la Dirección General de Tráfico de 2024 confirman que España superó los 5,4 millones de denuncias el año pasado y casi una cuarta parte se dio en Andalucía

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:08

Llegan fechas de mucha movilidad en las carreteras y, con ella, hay que aumentar las precauciones para evitar accidentes y multas. Pero hay una ... zona especialmente sensible en la que confluyen varios factores para propiciar infracciones al volante: Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

