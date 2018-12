La gran noche de Juanma Moreno El candidato del PP no ha obtenido un buen resultado, pues ha perdido nada menos que siete parlamentarios, trescientos mil votos, y ha sido incapaz de ganar en casa. Pero eso al final es lo de menos JAVIER RECIO Lunes, 3 diciembre 2018, 09:15

No olvidará Juanma Moreno las diez menos un minuto del día 2 de diciembre. Era todo o nada. Y por fortuna para él le salió cara. Pese a que los resultados podrían provocarle la salida de la presidencia del PP como algunos daban ya por seguro, el líder popular ya es de facto el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Moreno, que salvo sorpresa mayúscula que no espera ni los más optimistas de los partidos adversarios, será además el primer malagueño en ostentar ese cargo. Juanma Moreno siempre decía que sería el primer presidente de la Junta del PP. y su vaticinio se va a cumplir. Ha aguantado el tirón pese a su apoyo sorayista y con la ayuda de Casado ha logrado también evitar el sorpasso de Ciudadanos, que se ha convertido en su gran aliado político. Ha vivido la misma sensación que tuvo Griñán cuando Arenas logró ganar las elecciones y sin embargo no gobernó por la coalición de los partidos de izquierdas.

El candidato del PP no ha obtenido un buen resultado, pues ha perdido nada menos que siete parlamentarios, trescientos mil votos, y ha sido incapaz de ganar en casa. Pero eso al final es lo de menos. Sabe que ahora tras pasar el duro desierto andaluz ha encontrado un oasis que sin duda le va a reconfortar, tanto a nivel interno en su partido como a nivel institucional. Hay que reconocerle a Juanma Moreno una cosa, que siempre se creyó que iba a hacer historia en Andalucía. Sabía que Susana Díaz era vencible. La temida fragmentación de la derecha ha sido al final la carta que tenía guardada bajo la manga. Pero ahora le queda lo más complicado, porque el deseo mayoritario de cambio que se ha manifestado en las urnas tiene que verse reflejado con hechos. Juanma Moreno prometió la Bajada Masiva de Impuestos y copiar el modelo impositivo de la Comunidad de Madrid. También ha sido especialmente combativo con el funcionamiento de la sanidad, sin duda una de las causas que pueden estar detrás de la debacle socialista. El líder popular ha llevado a cabo una campaña repleta de propuestas a las que tiene que hacer frente. Para eso contará con la ayuda de Ciudadanos, que en principio le debería acompañar en la tarea de gobierno. Falta por saber el papel de Vox. Descontado su apoyo, es una incógnita si quieren tener un papel activo. Pero eso ya se verá. El malagueño Juanma Moreno vivió ayer su gran noche. Enhorabuena.