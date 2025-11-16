Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Choque frontal entre dos vehículos en la AP-7.

Choque frontal entre dos vehículos en la AP-7. Fuengirola Se Queja

Graban el choque de un kamikaze en la autovía de Mijas que deja cinco heridos

Todos ellos han sido trasladado al Hospital Costa del Sol

Diego Callejón

Diego Callejón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

Una temeridad en carretera se ha saldado con cinco heridos, uno de ellos en estado grave. El impactante vídeo, que circula por redes sociales después ... de que lo haya compartido la cuenta Fuengirola Se Queja, muestra cómo un vehículo negro circula varios kilómetros en sentido contrario por la AP-7 antes de chocar frontalmente contra otro turismo. Un total de cinco personas han resultado heridas y han sido evacuadas al Hospital Costa del Sol por este accidente de tráfico ocurrido el pasado sábado en la AP-7 a su paso por la localidad malagueña de Mija.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  3. 3 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  7. 7 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  8. 8

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  9. 9 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  10. 10

    Una buena segunda mitad da un punto en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Graban el choque de un kamikaze en la autovía de Mijas que deja cinco heridos