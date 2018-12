PP y Cs frenan el acuerdo de gobierno por discrepancias en el encaje de Vox Reunión entre Moreno (PP) y Marín (Cs) para buscar un acuerdo. / JULIO MUÑOZ / EFE Moreno admite que no hay más alternativa que conversar con el partido de Abascal, mientras Cs insiste en presionar al PSOE para que se abstenga MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Lunes, 17 diciembre 2018, 23:33

PP y Ciudadanos mantienen la negociación para la formación de un gobierno de cambio en Andalucía que desaloje al PSOE de la Junta, pero esta no discurre según lo esperado por los populares. Tras la segunda reunión de alto nivel ayer tarde entre las delegaciones de PP y Cs, sus líderes regionales, Juanma Moreno y Juan Marín, admitieron discrepancias que están ralentizando e incluso frenando el pacto. Estas se deben sobre todo a las diferencias sobre el encaje de Vox para garantizar tanto el control de la Mesa del Parlamento como la investidura del presidente de la Junta. «Nosotros optamos por la vía constitucionalista, el PP por otras vías, por eso es difícil el acuerdo», sostuvo Juan Marín.

El PP defiende contar con el partido ultraconservador para amarrar la mayoría absoluta y evitar sobresaltos. Moreno admitió que el PP mantiene «conversaciones» con Vox, aunque no una «negociación activa». Ciudadanos, por su lado, se niega a incluir a Vox en las negociaciones e insiste en la participación del PSOE para que facilite una Mesa del Parlamento con mayoría de la coalición PP-Cs y se abstenga en la investidura.

Marín defendió la vía señalada por Albert Rivera de un acuerdo entre constitucionalistas, excluyendo tanto a Vox como a Podemos-IU. De esta forma, entiende que una vez consensuado el pacto con el PP, que suman 47 escaños, los socialistas, con 33 diputados, no tendrían más remedio que «asumir» que los andaluces «han votado un cambio en Andalucía» . «Es un momento en el que hay que mirar con visión de Estado y tienen que asumir la derrota después de 40 años de gobierno», dijo Marín.

Los populares consideran que no es posible ni están en sus cuentas hacer partícipe al PSOE del pacto de la Mesa del Parlamento y no entienden el empecinamiento de Cs en esta vía, cuando los socialistas ya han reiterado varias veces que no se abstendrán. «Es imposible hacer un cambio en el que participe al que queremos cambiar», dijo Moreno.

Para el PP la postura de Cs responde a una «estrategia» política «respetable», pero que está retrasando un acuerdo y generando inestabilidad en el mundo económico. «Respetamos su estrategia, pero discrepamos en los ritmos, no podemos seguir en el tiempo muerto», dijo Moreno. Para Marín «no hay prisas» y se fija el próximo día 26 como fecha tope para un acuerdo sobre el programa y la Mesa del Parlamento, pero excluye la investidura, que podría negociarse después. Moreno no está conforme y señala el 27 de diciembre, cuando se celebra la constitución del Parlamento, como la fecha máxima para un acuerdo global. De no lograrse, habla de «un fracaso descomunal».

Tanto Moreno como Marín comparecieron con caras más serias que la primera vez hace una semana tras dos horas de reunión, a la que de nuevo asistieron los secretarios generales del PP y Cs, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas, respectivamente, además del vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto. El encuentro no había concluido con lo planeado, un acuerdo programático, aunque ambos se esforzaron por hacer creer que hay un alto porcentaje de entendimiento, pese a algunas diferencias.

80 medidas en 100 días

El PP ha aceptado la propuesta de Ciudadanos de elaborar un programa de gobierno con 80 medidas para los cien primeros días, en el que se incluiría una reforma fiscal con bajada de impuestos y actuaciones en sanidad y educación. En la redacción del documento, sin embargo, ha habido encontronazos. Marín se mostró menos optimista que Moreno y reiteró que el acuerdo sigue siendo «complicado y difícil», aunque no imposible.

Moreno y Marín aseguran que no han tocado aún el reparto de consejerías, si bien fuentes del PP nacional reconocieron que hay disputa por el control de Hacienda, cartera de la que dependerá la rebaja fiscal. El líder de Ciudadanos expuso la exigencia de su formación de que el texto incluya la supresión de los aforamientos de los parlamentarios para lo que habría de reformarse el Estatuto. Esta medida se incluyó en el acuerdo con el PSOE y fue el motivo por el que Cs rompió con Susana Díaz el pasado septiembre y precipitó la convocatoria de elecciones. El PP no quiere que le pase igual y Juanma Moreno expuso los mismos argumentos que Susana Díaz, que primero se legisle a nivel nacional la supresión de los aforamientos para que los parlamentarios andaluces no estén en desventaja con otros de otras comunidades.

Marín también citó la limitación de mandatos como otro asunto de fricción, pero Moreno le desmintió, recordando que fue el PP el que presentó una iniciativa legislativa en el Parlamento para limitar a ocho años la Presidencia de la Junta, ley que decayó al no quedar aprobada antes de la convocatoria electoral.

Los dos partidos han quedado en reunirse a lo largo de esta semana para cerrar el documento del acuerdo programático.

Pintadas contra Morante y Abascal en Sevilla

La visita de Santiago Abascal a Sevilla el mismo día de la reunión al más alto nivel entre PP y Cs para sellar una alianza de gobierno en Andalucía suscitó cierto revuelo. El PP desmintió cualquier reunión con Abascal y el partido que este lidera también transmitió que se trataba de una visita de carácter personal.

Coincide con la aparición en la cerca que rodea la finca sevillana del torero José Antonio Morante, Morante de la Puebla, de varias pintadas con graves amenazas, que han sido censuradas por casi todos los partidos. En la cerca aparecieron los rótulos con «Al nazi tiro y cuneta» o «Acabarás como Padilla», que el entorno del diestro ha relacionado con su apoyo al partido Vox, según ha confirmado a Efe. Fue el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien denunció las «pintadas amenazantes» contra el torero Morante de La Puebla en su finca de la localidad sevillana de La Puebla del Río. En esta finca pasó el líder de Vox la jornada electoral de las andaluzas del pasado día 2 de diciembre y la ha frecuentado otras veces.

Varios políticos han rechazado las pintadas. La presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, recriminó en Twitter la acción y calificó de «intolerable» lo escrito. También el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha condenado las acciones de los radicales que han realizado las citadas pinturas ofensivas.