Miembros de AMAMA en una comparecencia ante los medios. IDEAL
La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos

La investigación avala la versión de la Junta y concluye que la caída del sistema no afectó al contenido de los expedientes

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:29

No hubo ni alteración, ni borrado de historiales clínicos. Como anticipa IDEAL, la Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por AMAMA sobre supuestos cambios en los historiales médicos de mujeres sometidas al programa de cribado de cáncer de mama.

