Fechas clave del calendario escolar en Andalucía: inicio del curso y festivos Los alumnos de primer ciclo de infantil arrancarán el 1 de septiembre, mientras que el resto de Infantil y Primaria lo harán el 10

Aunque queda mucho verano y nadie quiere mirar a septiembre, lo cierto es que cada vez está más cerca el inicio de los preparativos y la compra de material de cara a la vuelta al cole. El nuevo curso en Andalucía ya tiene fecha de salida. Arrancará el lunes 1 de septiembre de 2025 y terminará el 22 de junio de 2026. Hay que tener en cuenta que cada nivel educativo irá comenzando el curso de forma escalonada. Conoce todos los detalles, a continuación.

Enseñanzas Deportivas- Lunes 1 de septiembre 2025-Lunes 31 de agosto 2026 (solo para aquellas que así lo soliciten)

Primer ciclo de Infantil, Primaria y E.E-Miércoles 10 de septiembre 2025-Lunes 22 de junio 2026

ESO, Bachillerato, FP y E. Artísticas-Lunes 15 de septiembre 2025-Lunes 22 de junio 2026

Idiomas y Enseñanzas Artísticas Superiores-Lunes 22 de septiembre 2025-Lunes 22 de junio 2026

Hay que tener en cuenta que las fechas de cierre pueden ajustarse a las evaluaciones finales y a la organización interna de cada centro.

Una vez que ya están la fechas de inicio y fin aclaradas. hay que atender a los festivos salpicados a lo largo del curso, así como las fiestas de Navidad y Semana Santa.

-Navidad: del lunes 22 de diciembre de 2025 al martes 7 de enero de 2026, ambos incluidos.

-Semana Santa: del sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril de 2026.

Festivos nacionales/autonómicos comunes:

-1 de noviembre (Todos los Santos).

-6 de diciembre (Constitución).

-8 de diciembre (la Inmaculada).

-28 de febrero (Día de Andalucía).

-1 de mayo (Día del Trabajador).

El cierre no es igual para todos. Primaria, ESO y 1.º de Bachillerato dirán adiós el 22 de junio, mientras que 2.º de Bachillerato lo hará previsiblemente el viernes 22 de mayo, con el fin de ganar tiempo de estudio antes de la selectividad. Además, hay que tener en cuenta que los centros educativos pueden ofrecer clases de refuerzo esos días previos al examen universitario.

A estos festivos nacionales y andaluces comunes hay que sumar el Día de la Comunidad Educativa, que se celebrará el 2 de marzo 2026. A estas fechas se añaden dos no lectivos provinciales y otros dos no lectivos locales, que fijan los consejos escolares de cada localidad.

