El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en los actos centrales organizados por el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla.

Las farmacias de Andalucía podrán renovar las recetas de los pacientes crónicos

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, anuncia un programa piloto para simplificar el acceso a sus medicinas de los ciudadanos

Europa Press

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este domingo durante su intervención en el acto central ... en Honor a la Inmaculada Concepción, Patrona de los farmacéuticos, en Sevilla que las farmacias andaluzas podrán solicitar la renovación de tratamientos de pacientes crónicos. Así, ha explicado que «antes de que acabe el año vamos a poner en marcha el pilotaje de un programa que conectará directamente al médico y al farmacéutico a través de un nuevo canal de comunicación que mejorará la seguridad, el seguimiento farmacoterapéutico y la continuidad del tratamiento del paciente».

