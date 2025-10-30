Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Efe

Un famoso creador de contenido andaluz denuncia una estafa en Amazon: «Te puede pasar a ti»

El influencer señala que cuando estaba revisando los movimientos de su cuenta vio que tenía un cobro de 1.644 euros por una compra que él no había hecho

Camilo Álvarez

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:10

Las estafas a través de internet están a la orden del día y de ellas no escapa nadie. Cada día llegan a través del correo, de un SMS ... o mediante llamadas de teléfono timos que buscan conseguir los datos bancarios de sus víctimas. Es lo que le ha ocurrido recientemente al rapero y creador de contenido David Fernández González, más conocido como @Mowlihawk_, que ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde explica la estafa que ha recibido.

