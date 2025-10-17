Estudiantes andaluces de FP podrán completar su formación en empresas del grupo John Deere En total, ofrecen a la Consejería 25 plazas formativas repartidas por diferentes provincias de Andalucía, como son Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Granada, Málaga y Cádiz

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha firmado convenios de colaboración con las empresas Trivium Agronomía y Maquinaria y Avanterra Tech, ambas integrantes del grupo John Deere, que fabrica maquinaria y soluciones tecnológicas para agricultura, construcción y silvicultura. En su intervención, la consejera del ramo ha asegurado que los convenios firmados son un «paso fundamental» para fortalecer la Formación Profesional en la comunidad.

«Ambos acuerdos propician el desarrollo de la fase de formación en empresas, ofreciendo a los jóvenes andaluces una oportunidad valiosa para adquirir experiencia práctica en un entorno real de trabajo, lo que indudablemente mejora su empleabilidad y su desarrollo profesional», ha afirmado.

Así, Castillo ha informado que las familias profesionales de Transporte y Mantenimiento de Vehículos e Instalación y Mantenimiento se benefician con ambos acuerdos, específicamente el grado medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles y los grados superiores de Mecatrónica Industrial y Automoción.

En total, ofrecen a la Consejería 25 plazas formativas repartidas por diferentes provincias de Andalucía, como son Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Granada, Málaga y Cádiz.

Esta medida permite que un mayor número de estudiantes complete su formación en empresas de referencia del sector agrícola y tecnológico, lo cual favorece la adecuación de la oferta educativa a las necesidades del tejido productivo.

Igualmente, la consejera ha señalado que estos convenios contribuyen al desarrollo del talento joven, al mismo tiempo que fomentan la innovación y la mejora continua en la Formación Profesional andaluza. Muestran, además, «el compromiso» de la Junta por crear colaboraciones estratégicas que promuevan la FP dual y permitan a los estudiantes formarse con tecnologías avanzadas, preparándolos para los desafíos del futuro laboral.

Los convenios, con una vigencia de cuatro años, recogen la realización de actuaciones conjuntas que permitan incrementar el número de alumnado que cursa estas enseñanzas, con el fin de «promover una mejor inserción laboral, adecuar la oferta formativa a la demanda del mercado laboral y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de competencias profesionales a lo largo de toda su vida». El documento también tiene como objetivo «impulsar la fase de formación en empresa u organismo equiparado de la FP».

Para ello, la Consejería se ha comprometido a distribuir entre los centros docentes públicos las plazas formativas ofertadas por la entidad colaboradora, así como formalizar los convenios de colaboración entre las empresas y los centros educativos.

Al acto de la firma han asistido, junto a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el director general de Avanterra Tech, David Mayol y el director de Recursos Humanos de Trivium Agronomía y Maquinaria, Jesús Ruano.