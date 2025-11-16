Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mapa que muestra la evolución de la borrasca Claudia en Andalucía este domingo. Ideal

El 'epicentro' andaluz de la borrasca Claudia sigue este domingo entre Granada y Málaga

Por segunda jornada consecutiva, la provincia granadina será una de las que más precipitaciones reciba

Diego Callejón

Diego Callejón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:43

Comenta

Lo peor de la borrasca Claudia ya ha pasado, pero las precipitaciones seguirán presentes en Andalucía este domingo. La pasada madrugada se produjo una importante ... tormenta sobre la provincia de Granada, que dejó abundantes lluvias en la capital y área metropolitana. Este domingo, aunque el temporal va remitiendo, los últimos efectos de la borrasca Claudia se centrarán en las provincias de Granada y Málaga, donde se sitúa el 'epicentro' andaluz de este fenómeno meteorológico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  3. 3 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  4. 4 Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007
  5. 5

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  6. 6 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  7. 7 Un funcionario aclara cuánto queda de pensión con la jubilación anticipada: «Cada caso es distinto»
  8. 8 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  9. 9

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  10. 10 Le pega un puñetazo a un compañero en el trabajo y le despiden pese a que dice que fue en defensa propia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El 'epicentro' andaluz de la borrasca Claudia sigue este domingo entre Granada y Málaga

El &#039;epicentro&#039; andaluz de la borrasca Claudia sigue este domingo entre Granada y Málaga