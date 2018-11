Las elecciones andaluzas pasan Despeñaperros Rifirrafe de Sánchez y Casado en el Congreso: «Señor Sánchez, ¿cómo explica la ruina que deja usted en Andalucía el 2 de diciembre?». «Señor Casado ¿a usted quién le asesora electoralmente?, deje de hacer el ridículo, propongan algo, dejen de insultar, desprestigiar y denigrar a Andalucía» MARÍA DOLORES TORTOSA Sevilla Miércoles, 21 noviembre 2018, 15:53

Las elecciones andaluzas pasan la frontera de Despeñaperros y entran en la política nacional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, han dedicado esta mañana parte del rifirrafe de la sesión de control en el Congreso a las elecciones andaluzas. Casado ha reprochado a Sánchez que no tenga apenas actos en Andalucía en la campaña y le ha acusado de utilizar las instituciones, como el Consejo de Ministros, para hacer política partidista. «Haga caso al señor Ábalos y convoque elecciones cuanto antes y vaya de camino a la oposición como Susana Díaz antes de arruinar España y Andalucía», ha dicho el dirigente del PP, que pasa 11 de los 15 días de la campaña recorriendo el sur con caravana propia. ¿A usted quién le asesora electoralmente?, deje de hacer el ridículo, propongan algo, dejen de insultar, desprestigiar y denigrar a Andalucía«, le ha contestado el presidente del Gobierno.

Andalucía ha ocupado pocos segundos de la intervención de ambos. Aunque la pregunta del líder del PP al presidente era sobre la valoración de la situación en Andalucía, las intervenciones derivaron luego en la ruptura del acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial. En el poco tiempo dedicado, ambos dirigentes han reproducido las diferencias y argumentos de sus respectivos candidatos en Andalucía.

Casado ha hecho alusión a que el PSOE lleva gobernando 40 años (en realidad 36 años y seis meses) con «un balance catastrófico», al tiempo que también ha sacado el caso de los ERE «como uno de los más escandalosos de toda Europa y dos expresidentes en el banquillo». «Por ahora...», ha apostillado. Ha enumerado cifras como «un paro del 25% y 23% de abandono escolar, tres millones de andaluces en riesgo de pobreza, las listas de espera quirúrgica más largas de España», entre otras. «Con razón le da a usted vergüenza bajar de Despeñaperros y se inventa viajes a Marruecos para ofrecer mundiales imaginarios en vez de resolver el problema de la inmigración o a Bruselas para vender unos presupuestos ficticios en lugar de negociar la cosoberanía de Gibraltar o se va mañana a Cuba para agasajar dictadores en vez de pedir libertad y democracia allí y en Venezuela», ha dicho Casado. »Señor Sánchez, ¿cómo explica la ruina que deja usted en Andalucía el 2 de diciembre?«, ha interpelado el líder de la oposición.

Sánchez le ha replicado con preguntas y también cifras: Ha recordado que las matrículas universitarias cuestan 1.500 euros en la Comunidad de Madrid frente a los 7 euros que se paga en Andalucía tras la medida de la Junta de bonificar a los que aprueben. «Pero le diré más, la respuesta a su pregunta se la van a dar los andaluces y andaluzas el próximo 2 de diciembre, y ya le adelanto que la respuesta que va a recibir no le va a gustar», ha dicho el presidente en alusión a las encuestas. «Empezaron denigrando el sistema educativo (declaraciones de la exministra de Agricultura Isabel García Tejerina) y siguieron con actos con drones y fotitos con la bandera, chalecos a lo Bolsonaro y en un 'fast food' con los buenos restaurantes andaluces que hay en ese territorio», reprochó Sánchez a Casado. »Andalucía no le importa nada y siempre la desprecia.El problema que tiene usted cuando habla de Andalucía, como muchos de sus diputados y diputadas, es que siempre la desprecian. Y no se puede aspirar a gobernar Andalucía despreciando a Andalucía«. »Señor Casado, ¿a usted quién le asesora electoralmente? Dejen de hacer el ridículo, propongan algo, dejen de insultar, despreciar y denigrar a Andalucía«, espetó Sánchez.