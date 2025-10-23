Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Moreno responde a la oposición en el pleno andaluz.

En directo | Sesión de control en el Parlamento andaluz: Moreno responde a la oposición

Sigue en retransmisión de vídeo la sesión del pleno del parlamento de este jueves

Ideal

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:28

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, responde este jueves en Sevilla a las preguntas de los grupos en la sesión de control al gobierno del Pleno del Parlamento andaluz.

Sesión del miércoles

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos del PP-A, solicitar la creación de una comisión de investigación reclamada por grupos de la oposición en relación a los fallos detectados en el funcionamiento del programa de cribado de cáncer de mama, y sobre las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS), así como indemnizar a las víctimas de esa incidencia.

La solicitud de creación de sendas comisiones de investigación sobre estos asuntos eran dos de las propuestas de resolución que tanto el Grupo Socialista como el Mixto-Adelante Andalucía han presentado en el debate general sobre la situación de la sanidad andaluza que se ha sustanciado este miércoles en el Pleno del Parlamento, y que ha abierto sobre las 17.30 horas el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, con una intervención a la que han replicado los representantes de los cinco grupos parlamentarios.

En total, y al finalizar el debate, que los grupos Socialista y Por Andalucía venían reclamando desde el año 2023, el Pleno del Parlamento ha aprobado con los votos del PP-A 55 de las 174 propuestas de resolución presentadas por los grupos, de las que 35 han sido del Grupo Popular; nueve de Vox, cinco de Adelante Andalucía, cuatro de Por Andalucía y dos del PSOE-A, grupo que, por su parte, ha respaldado las 69 propuestas presentadas por los otros dos grupos de izquierda, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, para demostrar que «hay alternativa de gobierno», según han apuntado fuentes socialistas.

Entre las propuestas del PP-A que han salido adelante figuran el respaldo del Parlamento al Plan Integral de Acción en Cribados Oncológicos puesto en marcha por el Gobierno andaluz, que cuenta con una inversión de más de 100 millones de euros y la contratación de 705 profesionales, con el objetivo de consolidar los avances alcanzados en la implementación de los programas de detección precoz del cáncer de mama, colón y cuello uterino, como medida preventiva ante estas enfermedades, y asegurando una atención personalizada con acompañamiento continuado al paciente, reforzando los recursos tanto humanos como materiales e impulsando la transformación digital.

Asimismo, el Parlamento ha valorado la constitución de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Choque frente a la crisis de los cribados del cáncer de mama, garantizando la evaluación, la transparencia y la mejora continua del programa.

