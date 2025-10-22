En directo | Pleno en el Parlamento andaluz con debate sobre Sanidad Sigue en señal de vídeo la sesión plenaria con intervenciones del Ejecutivo andaluz y la oposición

El Pleno del Parlamento andaluz celebrará este miércoles, 22 de octubre, el debate general sobre la situación de la sanidad pública de Andalucía que solicitaron por primera vez los grupos de oposición de izquierda PSOE-A y Por Andalucía mediante una iniciativa registrada en mayo de 2023, que supondrá la primera comparecencia de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad en la Cámara autonómica, y que llega en plena crisis por el funcionamiento de los programas de cribado de cáncer en la sanidad andaluza.

Pese a que se trata de un debate que solicitaban dichos grupos de la oposición, tanto el PSOE-A como Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía votaron la semana pasada en la Junta de Portavoces en contra del orden del día de esta sesión plenaria, en protesta por que no sea el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien comparezca en dicho debate.

De esta manera, el orden del día de este Pleno recibió el visto bueno de la Junta de Portavoces con los votos a favor de PP-A y Vox, y comenzará a las 16,00 horas de este miércoles con el debate de totalidad del proyecto de Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al que los grupos del PSOE-A y Por Andalucía han registrado enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno.

A continuación se llevará a cabo el referido debate general sobre la situación de la sanidad andaluza, que centrará el contenido del Pleno durante el resto de la jornada y que comenzará con la intervención del Consejo de Gobierno --representado a través del nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz--, por un tiempo máximo de 20 minutos.

Tras esta primera intervención será el turno de los grupos parlamentarios, de menor a mayor representación, por un tiempo máximo de diez minutos cada uno de ellos. El Consejo de Gobierno contará con un nuevo turno de 20 minutos, y los grupos parlamentarios con otro turno de cinco minutos de réplica.

Cerrará el debate el consejero de Sanidad por otro turno de diez minutos, tras lo que se abrirá un plazo de una hora para la presentación de propuestas de resolución, que serán defendidas por los grupos parlamentarios de menor a mayor representación por tiempo máximo de cinco minutos, sin que sea posible reabrir el debate, de forma que la primera jornada del Pleno se cerrará con las votaciones de totalidad del proyecto de Ley y de las propuestas de resolución.

El debate se producirá así en un contexto marcado por la crisis abierta en torno al funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza, que ha derivado en una reestructuración del Gobierno andaluz acometida por el presidente, Juanma Moreno, quien ha aceptado la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud y Consumo y ha nombrado a Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, además de ampliar las competencias de la titular de Economía, Hacienda y Fondos Europeos --y, desde el pasado miércoles, también de Diálogo Social--, Carolina España, y del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.