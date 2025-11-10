En directo | Juanma Moreno presenta en Granada su primer libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza'

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presenta este lunes 10 de noviembre en Granada su primer libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza ... ', acompañado por el director de IDEAL, Quico Chirino y la artista granadina Patricia Guerrero. El acto tiene lugar en el Palacio de Congresos a las 19.00 horas.

La editorial Espasa publicó el pasado 29 de octubre esta obra, donde Moreno defiende la puesta en práctica de una nueva manera de hacer política, lejos de las tensiones y la polarización que caracterizan el panorama actual. En consecuencia, el presidente andaluz busca construir una vía marcada por la serenidad, el diálogo y la calma.

Juanma Moreno echa la vista atrás en su primer libro para analizar sus casi ocho años de Gobierno en Andalucía, desde 'La noche del cambio' del 2 de diciembre de 2018 hasta el futuro más próximo: el camino que desea seguir transitando «mientras cuente con el apoyo de mi pueblo para construir una Andalucía que brille», defiende en sus páginas.

El libro aborda, además, cuestiones universales como la responsabilidad de los líderes, la gestión del cambio o la importancia de escuchar al otro. Con un tono cercano y didáctico, propone una manera de ejercer la política –y de vivir– basada en el sentido común, la templanza y la voluntad de acuerdo. En definitiva, un llamamiento a volver a lo esencial: convivir desde el respeto y la palabra serena.