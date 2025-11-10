Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno presenta este lunes en Granada su primer libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza'.

Juanma Moreno presenta este lunes en Granada su primer libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza'. EP

En directo | Juanma Moreno presenta en Granada su primer libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza'

El presidente de la Junta está acompañado en el Palacio de Congresos por el director de IDEAL, Quico Chirino, y la artista granadina Patricia Guerrero

Ideal

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:51

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presenta este lunes 10 de noviembre en Granada su primer libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza ... ', acompañado por el director de IDEAL, Quico Chirino y la artista granadina Patricia Guerrero. El acto tiene lugar en el Palacio de Congresos a las 19.00 horas.

