En directo | Congreso regional del PP-A desde Sevilla

Ayuso, Tellado y López Miras intervienen este sábado | El discurso de Juanma Moreno para presentar su candidatura a la reelección como presidente del PP-A se prevé a partir de las 18,00 horas

Ideal

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:26

Comenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente de la región de Murcia, ... Fernando López Miras, intervendrán este sábado en la segunda jornada del 17 Congreso regional del PP-A que se desarrollará durante este fin de semana en Sevilla.

