En directo | Clausura del Congreso del PP-A desde Sevilla

Juanma Moreno ha sido reelegido este sábado en el 17 Congreso Regional del PP-A celebrado en Sevilla como presidente del partido, con un respaldo ... del 99,95 por ciento de los votos.

Moreno ha sido elegido por cuarta vez en un congreso presidente del PP andaluz, cargo al que llegó por primera vez en el año 2014.

«Me siento orgulloso de presidir un partido como este, con tanta buena gente que quiere lo mejor para Andalucía y para España», ha dicho.

Este domingo se reune el nuevo Comité Ejecutivo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), donde se está desarrollando el cónclave popular. Juanma Moreno y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausurarán con sus intervenciones el 17 Congreso andaluz.