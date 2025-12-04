Directo | Acto institucional del Día de la Bandera de Andalucía
Moreno preside este jueves en Sevilla el acto institucional por el 4D, con homenaje de Isabel Jiménez a la bandera
Ideal
Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:04
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, preside este jueves en Sevilla el cuarto acto institucional por el 4D, que contará con el homenaje recitado ... de la periodista Isabel Jiménez a la bandera andaluza.
El acto del 4D, Día de la Bandera andaluza, se desarrolla en el Palacio de San Telmo. Cuenta además con la presencia del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y de miembros del Consejo de Gobierno y de la Cámara autonómica, entre otras personalidades.
