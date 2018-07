Díaz no renunciará «a un solo euro» de los 4.000 millones que pide Andalucía EP «Si ahora viene oxígeno de Europa y se nos permite tener más alegría en el déficit por qué Casado dice que no», se pregunta EFE SEVILLA Martes, 24 julio 2018, 15:44

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha valorado hoy la entrevista que mantuvo ayer con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha enfatizado que no renunciará «ni a un solo euro» de los 4.000 millones de financiación que reclama Andalucía.

«No vamos a renunciar a un solo euro de esos cuatro mil millones que le faltan a Andalucía para tener unos servicios públicos de calidad y de igualdad», ha asegurado Díaz en una entrevista con Canal Sur Televisión.

Ha destacado que en la reunión de ayer con Sánchez ha logrado medidas de ayuda financiera que beneficiarán a Andalucía «de manera rápida e inmediata» y otras, sobre todo en materia de inversiones, que se concretarán en los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

Preguntada por las críticas de los portavoces de la oposición a los resultados de esa reunión, Díaz ha revelado que habló con ellos ayer y que «lo que dijeron a los medios de comunicación no es lo que me dijeron en privado».

«Les dije con claridad que manteníamos, intactas y firmes, nuestras reivindicaciones y que no iba a renunciar a un solo euro», ha aseverado.

La presidenta andaluza ha valorado que, tras haberse entrevistado tres veces con Mariano Rajoy en esta legislatura, ahora Pedro Sánchez «en sólo dos meses ha demostrado que tiene mucha más sensibilidad y compromiso con esta tierra» y ha considerado «clave» que «haya reconocido que Andalucía está infrafinanciada», algo que hace meses «nadie quería reconocerlo en España».

En su opinión, desde que Sánchez anunció en el Senado que renunciaba a modificar el modelo de financiación autonómica «han cambiado muchas cosas», entre otras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, «que ha incluido ya la elaboración» de este nuevo modelo, y la convocatoria en otoño de un «grupo político» para «poner negro sobre blanco» esta reforma.

Díaz ha interpretado que el rechazo del PP al aumento del déficit público «demuestra algo que veníamos denunciando: que cuando el PP exigía recortes no era porque Bruselas lo impusiese, sino porque era su creencia y su propia voluntad».

«Si ahora viene oxígeno de Europa y se nos permite tener más alegría en el déficit por qué Casado dice que no», se ha preguntado.

Ha vaticinado que con la llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP «vamos a presenciar en los próximos meses una carrera entre PP y Ciudadanos a ver quien es más de derechas» y ha opinado que buscar «rédito electoral» en «debilitar al Gobierno de turno es incompatible con querer a España».

«Cuando la derecha se tira al monte lo pagamos todos los españoles y en el caso de Andalucía, más», ha apostillado.

La presidenta andaluza ha ironizado sobre el anuncio de Casado de que está dispuesto a coser posibles divisiones internas surgidas en las primarias de este partido, como ella propuso tras las del PSOE, y ha dicho: «Parece que he hecho escuela».

«Con lo que me criticaron a mí el término coser y yo defendía algo que era tan bonito, como la costura; me criticaron muchísimo y ahora parece que he hecho escuela», ha señalado.

Preguntada por un posible adelanto electoral en Andalucía, ha reiterado que «la vocación de un gobernante siempre es agotar la legislatura» y ha considerado que los partidos de la oposición «están demasiado nerviosos» y sólo «hablan de adelanto electoral».