Díaz advierte de que si Ciudadanos entrega Andalucía a Vox después lo hará con España

Jueves, 6 diciembre 2018, 15:29

La presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, ha alertado de que, si Ciudadanos pone la gobernabilidad de Andalucía en manos de Vox, después hará lo mismo con el Gobierno de España.

«Los que hablaban de que venían a regenerar la política se tendrán que hacer ver si quieren ser los Salvini que pongan en estos momentos en manos de la extrema derecha, primero andaluza y después española, el futuro de millones de ciudadanos», ha afirmado Díaz a su llegada al Congreso para celebrar el 40 aniversario de la Constitución.

Tras reafirmarse en que, si no consigue ser investida, se quedará en el Parlamento andaluz liderando la oposición, ha sostenido que esa es su «obligación» y «lo mínimo» que puede hacer para que el más de millón de andaluces que la han votado se sientan «orgullosos». En ese punto, ha aprovechado para criticar a «aquellos que dicen si no soy alcalde o alcaldesa me voy».

Díaz, que la semana que viene abrirá una ronda de contactos con los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones del pasado domingo, a excepción de Vox, ha pedido que «no haya vetos entre los partidos constitucionalistas, ni líneas rojas, como -ha recordado- empezó a poner ayer el presidente de Cs, Albert Rivera».

No obstante, ha dicho que no le parece «normal» que a ella, que ha ganado las elecciones, se le pida que se abstenga para que el candidato de Cs, Juan Marín, que ha quedado en tercera posición, sea investido presidente. «Lo normal en una democracia es que el tercero no le pida al primero que se abstenga, sino que el primero le pida al tercero: 'oiga, absténgase usted'», ha argumentado.

La presidenta y secretaria general de los socialistas andaluces ha hecho hincapié en que le preocupa «muchísimo» la violencia en la calle y el clima de «insultos» y «desprecio» a los representantes institucionales que se vive desde hace semanas en Andalucía y ha advertido a Cs de que, si blanquea« a la extrema derecha »detrás del insulto y la ofensa va la violencia, y ya sabemos las consecuencias que tiene para la convivencia«.

Tras señalar que tiene la sensación de que a Cs les preocupan más los «sillones» que el riesgo de que la extrema derecha llegue a gobernar, ha insistido en que la cita andaluza ha sido solo «la primera del ciclo electoral», que continuara con las municipales, autonómicas, europeas y generales.

Un ciclo ante el cual el PP y Cs tienen que decidir, según Díaz, si se sitúan en el lado del «dique de contención de la extrema derecha» o aprovechan en su beneficio la irrupción de Vox, con el riesgo que eso conlleva para la convivencia democrática y el Estado de derecho.